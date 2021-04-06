***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2021 11:12
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Konya Kobisan Şubesi, Fevzi Çakmak Mah. Aslım Cad. A Blok No :63A Karatay/Konya adresinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923700
BIST
14:361.426
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -16,21
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.424
14:368,1576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0555
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
14:369,6381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0469
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6516
En Düşük
9,5657
14:36454,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,14
|Açılış
|: 454,46
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
455,04
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler14:36
|MTRKS
|30,80
|163.209
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|429.593
|% 10,00
|
|FMIZP
|161,70
|179.246.123
|% 10,00
|
|SAYAS
|38,54
|128.394.792
|% 9,99
|
|JANTS
|994,00
|198.826.022
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|42.285.434
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|73.275.515
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,60
|49.651.588
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,96
|691.560.307
|% -2,97
|
|GARAN
|6,89
|668.915.445
|% -0,14
|
|BJKAS
|8,38
|564.546.262
|% 1,21
|
|KOZAL
|124,60
|557.666.280
|% -1,19
|
|FENER
|36,80
|551.751.840
|% -2,54
|
|EKGYO
|1,96
|691.560.307
|% -2,97
|
|TSKB
|1,38
|152.531.819
|% -0,72
|
|GARAN
|6,89
|668.915.445
|% -0,14
|
|BJKAS
|8,38
|564.546.262
|% 1,21
|
|YKBNK
|2,19
|144.064.134
|% -2,23
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1519
|8,1576
|% 0,69
|
|Euro
|9,6294
|9,6381
|% 0,49
|
|Sterlin
|11,2293
|11,2856
|% 0,02
|
|Frank
|8,6425
|8,6945
|% 0,33
|
|Riyal
|2,1649
|2,1758
|% 0,57
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|6,05
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,74
|
|Cumhuriyet
|3.003
|3.048
|19,00
|
|Tam
|2.991
|3.067
|21,21
|
|Yarım
|1.446
|1.484
|10,27
|
|Çeyrek
|725
|742
|5,13
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|0,07
|
|B. Petrol
|63,11
|63,11
|0,96
|
Seans Raporu
14:36
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14:46IEYHO
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 1.17 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 597, 443 adet işlem
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14:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 6 kaybederek (% -1.18 ) 1, 226
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14:44
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