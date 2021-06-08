***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2021 10:13
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. İstoç Şubesi, Mahmutbey Mah. 2432 Sokak N146-148 İstoç Ticaret Merkezi adresinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940941
BIST
13:401.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,39
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
13:408,5765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0287
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
13:4010,4642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0161
|Açılış
|: 10,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
13:40521,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,39
|Açılış
|: 521,34
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler13:38
|ATATP
|35,12
|89.070.817
|% 9,96
|
|MZHLD
|43,74
|2.448.545
|% 9,95
|
|SEKUR
|24,54
|5.830.613
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|215.091.589
|% 9,93
|
|GSDDE
|6,10
|3.458.284
|% 9,91
|
|CASA
|144,00
|201.162
|% -7,40
|
|VAKKO
|13,28
|27.842.995
|% -6,61
|
|METUR
|7,04
|10.166.092
|% -6,13
|
|EUKYO
|5,80
|3.303.281
|% -5,69
|
|NUGYO
|12,04
|5.997.761
|% -5,57
|
|EKGYO
|2,04
|540.181.911
|% 2,51
|
|THYAO
|14,42
|528.277.995
|% -0,41
|
|GARAN
|8,27
|401.905.577
|% -0,36
|
|KRDMD
|7,82
|356.731.883
|% 0,90
|
|BMSCH
|5,72
|222.232.612
|% 6,92
|
|EKGYO
|2,04
|540.181.911
|% 2,51
|
|IHLGM
|1,22
|75.982.122
|% 0,83
|
|GSDHO
|2,12
|129.119.030
|% 8,16
|
|YKBNK
|2,26
|118.909.850
|% 0,44
|
|BOBET
|4,43
|215.091.589
|% 9,93
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5733
|8,5744
|% -0,36
|
|Euro
|10,4576
|10,4625
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,1155
|12,1763
|% -0,23
|
|Frank
|9,5331
|9,5905
|% -0,24
|
|Riyal
|2,2793
|2,2907
|% -0,37
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-2,76
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|3.452
|3.504
|-12,00
|
|Tam
|3.434
|3.521
|-13,75
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|-6,65
|
|Çeyrek
|833
|851
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,57
|27,61
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,04
|
|B. Petrol
|72,47
|72,47
|0,25
|