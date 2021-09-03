***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.09.2021 11:40
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Eskişehir Şubesi, Hacı Ali Bey Mah. Sakarya-1 Cad. No :18B Tepebaşı/Eskişehir adresinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961651
BIST
14:241.468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -11,38
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.467
14:248,3059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0318
|Açılış
|: 8,2880
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
14:249,8648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0143
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
14:24485,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,47
|Açılış
|: 485,04
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
486,53
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler14:24
|OYLUM
|4,40
|32.947.251
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|218.328
|% 10,00
|
|TGSAS
|16,19
|35.535.851
|% 9,99
|
|DIRIT
|4,31
|972.039
|% 9,95
|
|EGEPO
|6,65
|13.898.919
|% 9,92
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|BURCE
|20,62
|6.847.706
|% -5,33
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|MANAS
|17,05
|13.895.477
|% -5,07
|
|GLRYH
|2,45
|4.408.477
|% -5,04
|
|THYAO
|12,86
|739.877.178
|% -0,31
|
|GARAN
|9,80
|524.630.327
|% -0,61
|
|SASA
|28,28
|439.796.030
|% 0,28
|
|EREGL
|18,19
|272.567.261
|% -1,20
|
|KRDMD
|7,67
|233.530.324
|% -0,39
|
|ZOREN
|1,73
|173.760.765
|% 6,13
|
|ODAS
|1,53
|106.655.941
|% -0,65
|
|AKYHO
|2,43
|162.614.339
|% -2,41
|
|THYAO
|12,86
|739.877.178
|% -0,31
|
|GARAN
|9,80
|524.630.327
|% -0,61
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3032
|8,3059
|% 0,38
|
|Euro
|9,8590
|9,8648
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,4556
|11,5131
|% 0,35
|
|Frank
|9,0457
|9,1002
|% 0,33
|
|Riyal
|2,2095
|2,2205
|% 0,43
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|5,23
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,40
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|5,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|7,32
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|3,55
|
|Çeyrek
|773
|791
|1,77
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,11
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,07
|
|B. Petrol
|73,41
|73,41
|0,38
|