***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 14/02/2022 tarihli kararıyla, Bankamızın sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla Türkiye Varlık Fonu'na bağlı fondan, ilave ana sermaye niteliğinde 500.000.000 TL tutarında kredi temini ve krediye ilişkin sair tüm konularda karar vermek ve gerekli işlemleri yapmak üzere Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001548BIST