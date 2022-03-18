***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2022 12:03
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. İnegöl Şubesi, Sinanbey Mah. Nuri Doğrul Cad. No : 29 İnegöl/Bursa adresinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011297
BIST
13:262.143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 9,12
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
13:2614,8078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1060
|Açılış
|: 14,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8078
En Düşük
14,6600
13:2616,3548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0293
|Açılış
|: 16,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
13:26919,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,47
|Açılış
|: 919,70
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler13:25
|PENTA
|381,10
|41.827.073
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,90
|236.328
|% 9,67
|
|CMBTN
|224,50
|30.972.107
|% 8,82
|
|CRDFA
|2,13
|11.997.898
|% 7,58
|
|EUHOL
|3,19
|41.614.717
|% 6,69
|
|PKENT
|354,00
|24.474.626
|% -9,99
|
|AVGYO
|3,02
|11.028.765
|% -5,33
|
|ORCAY
|19,71
|119.786.633
|% -5,24
|
|GARFA
|12,41
|2.480.800
|% -4,69
|
|MAALT
|237,00
|11.108.685
|% -4,24
|
|THYAO
|28,06
|1.631.597.838
|% 0,72
|
|EREGL
|36,00
|1.056.681.858
|% 0,67
|
|KRDMD
|14,91
|969.413.186
|% -0,53
|
|PETKM
|8,58
|727.476.460
|% 1,42
|
|SASA
|53,90
|610.264.470
|% 1,60
|
|DOHOL
|3,56
|437.682.287
|% 2,89
|
|KARSN
|4,41
|446.397.920
|% 5,76
|
|PETKM
|8,58
|727.476.460
|% 1,42
|
|VAKBN
|3,49
|237.201.668
|% 2,05
|
|KRDMD
|14,91
|969.413.186
|% -0,53
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7985
|14,8087
|% 0,73
|
|Euro
|16,3390
|16,3564
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,3827
|19,4800
|% 0,68
|
|Frank
|15,7772
|15,8723
|% 1,08
|
|Riyal
|3,9320
|3,9517
|% 0,77
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-9,88
|
|Altın Gr.
|920
|920
|2,96
|
|Cumhuriyet
|6.088
|6.180
|3,00
|
|Tam
|6.063
|6.216
|5,68
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|2,75
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|1,38
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,28
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,03
|0,05
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,08
|