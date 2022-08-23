***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2022 12:15
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Bankamızın %100 bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla, yurt içinde, 2.000.000.000.-TL (İki Milyar Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde,Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) yer alan yönetim sözleşmesine dayalı yapıda,Sermaye Piyasası Kurulu'nun24/02/2022 tarihinde uygulamaya koyduğu "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi'ne" uygun olarak sürdürülebilir, yeşil ve/veya sosyal kira sertifikası ihraçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere hamiline olarak çıkarılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057742
BIST
15:043.115
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 52,65
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.120
En Düşük
3.070
15:0418,1248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0596
|Açılış
|: 18,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1305
En Düşük
18,0210
15:0418,0008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0221
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
15:041.011,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,32
|Açılış
|: 1.011,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler15:04
|BFREN
|1.306,80
|14.582.124
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|929.268
|% 10,00
|
|COSMO
|36,12
|3.013.491
|% 9,99
|
|DMSAS
|9,15
|93.490.547
|% 9,98
|
|HKTM
|16,10
|3.114.175
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,00
|232.658
|% -6,98
|
|TBORG
|24,44
|1.875.798
|% -5,86
|
|DOBUR
|46,82
|701.752
|% -5,76
|
|BRKO
|1,88
|1.095.080
|% -5,53
|
|ULUSE
|146,00
|17.846.599
|% -5,44
|
|THYAO
|67,50
|3.420.893.130
|% -0,37
|
|YKBNK
|6,10
|3.155.635.913
|% 5,35
|
|AKBNK
|11,28
|2.928.143.468
|% 4,83
|
|ASELS
|26,18
|2.346.810.403
|% 1,47
|
|SISE
|25,64
|2.162.110.227
|% 1,02
|
|YKBNK
|6,10
|3.155.635.913
|% 5,35
|
|EKGYO
|3,95
|1.770.189.311
|% 1,80
|
|AKBNK
|11,28
|2.928.143.468
|% 4,83
|
|ALBRK
|2,22
|458.820.918
|% 6,22
|
|ISCTR
|8,10
|1.569.916.778
|% 8,58
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1204
|18,1248
|% 0,33
|
|Euro
|17,9902
|18,0008
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,2577
|21,3643
|% 0,40
|
|Frank
|18,6606
|18,7731
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8088
|4,8329
|% 0,36
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-0,69
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|4,32
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.873
|0,00
|
|Tam
|6.800
|6.859
|-23,00
|
|Yarım
|3.314
|3.353
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.676
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,96
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|0,05
|
|B. Petrol
|97,98
|97,98
|1,50
|