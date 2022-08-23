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***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.08.2022 12:15
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Bankamızın %100 bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla, yurt içinde, 2.000.000.000.-TL (İki Milyar Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde,Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) yer alan yönetim sözleşmesine dayalı yapıda,Sermaye Piyasası Kurulu'nun24/02/2022 tarihinde uygulamaya koyduğu "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi'ne" uygun olarak sürdürülebilir, yeşil ve/veya sosyal kira sertifikası ihraçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere hamiline olarak çıkarılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057742


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