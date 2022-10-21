***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 19.10.2022 tarih ve 356 sayılı kararı ile, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun onayı kaydıyla, Ali Kemal KÜÇÜKCAN'ın Hazine ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı, Tuğba GEDİKLİ'nin Finans Genel Müdür Yardımcısı, Hasan Cahit BÜYÜKBAŞ'ın Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073322BIST