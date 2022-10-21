***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2022 19:10
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 19.10.2022 tarih ve 356 sayılı kararı ile, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun onayı kaydıyla, Ali Kemal KÜÇÜKCAN'ın Hazine ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı, Tuğba GEDİKLİ'nin Finans Genel Müdür Yardımcısı, Hüseyin Cahit BÜYÜKBAŞ'ın Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073404
BIST
18:053.935
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|NTHOL
|12,98
|226.242.468
|% 10,00
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|SMRTG
|75,90
|567.122.927
|% 10,00
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|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 10,00
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|AGESA
|31,90
|67.929.817
|% 10,00
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|ALKA
|139,70
|42.789.691
|% 10,00
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|ETILR
|8,72
|89.129.729
|% -6,03
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|ATSYH
|120,70
|4.008.261
|% -5,56
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|SNKRN
|17,40
|2.381.564
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,88
|118.080.363
|% -4,56
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|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
|
|THYAO
|97,95
|5.836.967.169
|% -1,11
|
|SISE
|32,00
|3.555.097.170
|% 2,04
|
|TUPRS
|380,00
|3.311.801.198
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|SASA
|93,15
|3.145.764.311
|% 9,27
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|TSKB
|2,90
|1.132.588.211
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,96
|727.726.223
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,48
|2.758.604.131
|% -2,17
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
|% 0,91
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,5777
|18,5872
|% -0,11
|
|Euro
|18,2864
|18,3034
|% 0,52
|
|Sterlin
|20,8751
|20,9798
|% 0,22
|
|Frank
|18,5206
|18,6321
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9325
|4,9572
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.653
|1.654
|25,46
|
|Altın Gr.
|987
|987
|14,02
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.685
|6.810
|101,00
|
|Yarım
|3.257
|3.330
|50,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.664
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,19
|0,52
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|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|0,27
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|B. Petrol
|93,23
|93,23
|0,85
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