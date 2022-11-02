***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2022 12:32
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Çekmeköy Şubesi, Meclis Mah. Aşkın Sk. No : 11 Sancaktepe/İstanbul adresinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076166
BIST
13:104.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 35,00
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.093
En Düşük
4.040
13:1018,6187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0326
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
13:1018,4523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0931
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4684
En Düşük
18,2949
13:10991,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,00
|Açılış
|: 991,22
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
991,51
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler13:10
|NTGAZ
|35,88
|179.870.999
|% 9,99
|
|VAKKO
|37,26
|13.072.522
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|140.293.305
|% 9,92
|
|OYAKC
|18,79
|454.910.233
|% 9,56
|
|ERCB
|84,85
|61.333.717
|% 9,48
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|ERBOS
|160,40
|187.984.937
|% -7,28
|
|HEDEF
|13,71
|65.706.556
|% -7,18
|
|LIDER
|44,92
|35.160.136
|% -6,92
|
|YAPRK
|49,00
|21.516.559
|% -6,49
|
|ASELS
|34,70
|3.061.570.667
|% 4,08
|
|THYAO
|101,10
|3.015.178.428
|% -1,27
|
|SASA
|126,70
|2.186.846.174
|% -3,65
|
|TUPRS
|395,60
|1.314.916.047
|% 1,44
|
|PETKM
|13,93
|1.231.872.645
|% 2,35
|
|EKGYO
|4,60
|1.040.607.698
|% 2,00
|
|ODAS
|8,36
|1.163.137.168
|% 6,63
|
|TSKB
|3,07
|401.842.702
|% 3,37
|
|SKBNK
|2,02
|263.918.509
|% 1,00
|
|IHLGM
|1,03
|118.526.259
|% 4,04
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6157
|18,6187
|% 0,18
|
|Euro
|18,4387
|18,4523
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,3454
|21,4525
|% 0,28
|
|Frank
|18,6075
|18,7196
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9394
|4,9642
|% 0,12
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.656
|7,48
|
|Altın Gr.
|990
|991
|5,38
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|34,00
|
|Tam
|6.656
|6.707
|12,00
|
|Yarım
|3.243
|3.279
|6,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.638
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,67
|19,70
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,79
|0,04
|
|B. Petrol
|94,46
|94,46
|-0,19
|