***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2023 16:08
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Karşıyaka Şubesi, Bostanlı Mahallesi, Girne Bulvarı No : 51A Karşıyaka/İZMİR adresinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095273
BIST
16:075.266
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 149,18
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
16:0718,7729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:0719,7156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0488
|Açılış
|: 19,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:071.107,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,53
|Açılış
|: 1.107,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:06
|BRKVY
|28,82
|40.889.632
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|96.681.655
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.521.076
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|KRDMA
|17,55
|141.621.134
|% 9,96
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|196.579.471
|% -10,00
|
|ADEL
|124,20
|100.154.718
|% -9,41
|
|MARTI
|5,02
|107.793.308
|% -8,39
|
|ULUFA
|6,95
|30.351.059
|% -6,96
|
|EREGL
|41,70
|8.910.839.535
|% 4,04
|
|THYAO
|139,90
|8.562.442.702
|% 3,48
|
|ASELS
|61,70
|6.836.040.747
|% 4,75
|
|KRDMD
|19,34
|5.136.921.842
|% 7,44
|
|EKGYO
|9,15
|4.455.981.244
|% 7,90
|
|EKGYO
|9,15
|4.455.981.244
|% 7,90
|
|KRDMD
|19,34
|5.136.921.842
|% 7,44
|
|YKBNK
|10,71
|2.659.626.785
|% 2,19
|
|EREGL
|41,70
|8.910.839.535
|% 4,04
|
|SKBNK
|2,85
|598.596.777
|% 4,40
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7647
|18,7720
|% 0,04
|
|Euro
|19,7038
|19,7152
|% -0,25
|
|Sterlin
|22,1708
|22,2820
|% -0,53
|
|Frank
|19,8916
|20,0114
|% -0,34
|
|Riyal
|4,9784
|5,0034
|% 0,03
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|2,85
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,60
|
|Cumhuriyet
|7.495
|7.608
|9,00
|
|Tam
|7.530
|7.588
|0,00
|
|Yarım
|3.647
|3.709
|0,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.854
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,09
|14,11
|0,07
|
|B. Petrol
|78,58
|78,58
|-0,11
|
Seans Raporu
16:06
daha fazla
-
16:21KRONT
Yüzde 6.47 oranında artışla 106.90 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 294 adet işlem
-
16:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ARCLK, BIMAS
-
16:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, KRDMD, ISCTR
-
16:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 120, 56 artarak (% 2.66 ) 4, 660
-
16:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, SNKRN, EGGUB, TERA, HKTM, KRDMA, KRDMB, BRKVY