***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2023 16:59
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Manavgat Şubesi, Bahçelievler Mahallesi Demokrasi Bulvarı No : 40 Manavgat/ANTALYA adresinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103203
BIST
17:105.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 17,79
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
17:1018,7965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0029
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
17:1020,3429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0553
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3796
En Düşük
20,2399
17:101.157,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.157,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.158,48
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler17:08
|VKING
|38,50
|1.607.452
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|181.101.444
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|115.522.212
|% 9,98
|
|PKART
|26,04
|16.063.904
|% 9,97
|
|IDGYO
|3,64
|9.275.473
|% 9,97
|
|PRDGS
|9,50
|455.331.991
|% -7,95
|
|EUHOL
|2,31
|211.730.480
|% -7,60
|
|GMTAS
|7,97
|74.631.234
|% -7,54
|
|UZERB
|165,60
|726.181
|% -6,33
|
|SANEL
|19,58
|7.958.532
|% -5,41
|
|THYAO
|153,80
|13.166.911.200
|% 3,15
|
|EREGL
|40,30
|5.728.651.601
|% -0,69
|
|ASELS
|61,70
|5.329.394.789
|% -2,14
|
|KRDMD
|19,34
|5.161.965.801
|% -0,41
|
|KOZAL
|581,30
|3.472.736.347
|% 2,88
|
|EKGYO
|8,46
|2.838.186.702
|% 0,48
|
|YKBNK
|9,67
|2.687.802.781
|% 0,10
|
|KRDMD
|19,34
|5.161.965.801
|% -0,41
|
|ISCTR
|11,54
|2.243.470.382
|% 1,41
|
|AKBNK
|17,45
|3.259.845.397
|% 0,52
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7936
|18,7963
|% -0,02
|
|Euro
|20,3349
|20,3453
|% 0,28
|
|Sterlin
|23,1389
|23,2549
|% 0,07
|
|Frank
|20,3929
|20,5158
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9886
|5,0136
|% 0,01
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|11,79
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.157
|5,91
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.913
|-44,00
|
|Tam
|7.845
|7.902
|23,00
|
|Yarım
|3.823
|3.867
|11,00
|
|Çeyrek
|1.917
|1.933
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,42
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,10
|14,11
|-0,08
|
|B. Petrol
|85,08
|85,08
|0,10
|