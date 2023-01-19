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***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.01.2023 16:59
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Manavgat Şubesi, Bahçelievler Mahallesi Demokrasi Bulvarı No : 40  Manavgat/ANTALYA adresinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103203


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17:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.915 1.915 11,79  
Altın Gr. 1.156 1.157 5,91  
Cumhuriyet 7.796 7.913 -44,00  
Tam 7.845 7.902 23,00  
Yarım 3.823 3.867 11,00  
Çeyrek 1.917 1.933 5,00  
Gümüş.Ons 23,38 23,42 -0,05  
Gümüş Gr. 14,10 14,11 -0,08  
B. Petrol 85,08 85,08 0,10  
Seans Raporu 17:08
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