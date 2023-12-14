***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın ekonomik, sosyal, çevresel ve yönetişim alanlarındaki performansını açıkladığı 2022 yılına ait GRI (Global Reporting Initiative) standartlarına uyumlu olarak hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporunu ekte bilginize sunarız.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225844BIST