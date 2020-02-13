***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.02.2020 17:23
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MEHMET EMIN BIRPINAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer Yönetim Kurulu Başkanı Bakan Yardımcısı 0
ABDULLAH ERDEM CANTIMUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir 0
MURAT BALCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi Özel Sektör Şirket Ortaklığı 0
MEHMET ERSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi Öğretim Üyesi 0
MEHMET ALI KAHRAMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Yönetim Kurulu Üyesi Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
MEHMET NURI YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi THY Yönetim Kurulu Üyesi 0
NEVZAT BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür 0
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NEVZAT BAYRAKTAR Genel Müdür Bankacı
CENGIZ SİNANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
HASAN APAYDIN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
UĞUR KARA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
SABRI KORHAN BILSEL Başkan Bankacı İç Kontrol ve Uyum Başkanı
ABDULKADİR CEBECİ Başkan Bankacı Teftiş Kurulu Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818839
BIST