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***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.02.2020 17:23
GÜNCEL HABERLER



***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MEHMET EMIN BIRPINAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer Yönetim Kurulu Başkanı Bakan Yardımcısı 0
ABDULLAH ERDEM CANTIMUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir 0
MURAT BALCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi Özel Sektör Şirket Ortaklığı 0
MEHMET ERSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi Öğretim Üyesi 0
MEHMET ALI KAHRAMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Yönetim Kurulu Üyesi Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
MEHMET NURI YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi THY Yönetim Kurulu Üyesi 0
NEVZAT BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür 0

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NEVZAT BAYRAKTAR Genel Müdür Bankacı
CENGIZ SİNANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
HASAN APAYDIN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
UĞUR KARA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
SABRI KORHAN BILSEL Başkan Bankacı İç Kontrol ve Uyum Başkanı
ABDULKADİR CEBECİ Başkan Bankacı Teftiş Kurulu Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818839


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ISBTR 56.350,00 4.564.350 % 15,00  
MERKO 1,48 54.907.404 % 14,73  
RHEAG 2,35 28.681.282 % 14,63  
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Sterlin 7,8630 7,9024 % 0,66  
Frank 6,1460 6,1830 % -0,19  
Riyal 1,6058 1,6139 % -0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.576 1.576 8,54  
Altın Gr. 306 306 1,42  
Cumhuriyet 2.030 2.060 13,00  
Tam 2.022 2.073 15,13  
Yarım 977 1.003 7,32  
Çeyrek 490 501 3,66  
Gümüş.Ons 17,62 17,66 0,15  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,03  
B. Petrol 56,34 56,34 0,55  
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