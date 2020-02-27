***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNEVZAT BAYRAKTAR Genel Müdür BankacıUĞUR KARA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür YardımcısıCENGIZ SİNANOĞLU İç Sistemler Grup Başkanı Bankacı Genel Müdür YardımcısıSABRI KORHAN BILSEL Başkan Bankacı İç Kontrol ve Uyum BaşkanıABDULKADİR CEBECİ Başkan Bankacı Teftiş Kurulu BaşkanıSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviNEVZAT BAYRAKTAR Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822126BIST