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***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.02.2020 18:28
GÜNCEL HABERLER



***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NEVZAT BAYRAKTAR Genel Müdür Bankacı
UĞUR KARA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
CENGIZ SİNANOĞLU İç Sistemler Grup Başkanı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
SABRI KORHAN BILSEL Başkan Bankacı İç Kontrol ve Uyum Başkanı
ABDULKADİR CEBECİ Başkan Bankacı Teftiş Kurulu Başkanı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
NEVZAT BAYRAKTAR Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822126


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 3,38 61.198.431 % 14,97  
KRONT 22,78 103.507.541 % 10,69  
EKIZ 1,24 413.550 % 9,73  
MEMSA 0,34 618.634 % 9,68  
OLMIP 4,63 22.197.005 % 8,18  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9334 7,9732 % 0,18  
Frank 6,3374 6,3756 % 0,98  
Riyal 1,6418 1,6501 % 0,44  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.647 1.647 10,84  
Altın Gr. 329 329 4,65  
Cumhuriyet 2.175 2.208 27,00  
Tam 2.165 2.219 29,24  
Yarım 1.046 1.073 14,14  
Çeyrek 525 537 7,08  
Gümüş.Ons 17,79 17,84 -0,07  
Gümüş Gr. 3,55 3,56 0,01  
B. Petrol 50,95 50,95 -1,86  
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