***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.02.2020 18:28
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NEVZAT BAYRAKTAR Genel Müdür Bankacı
UĞUR KARA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
CENGIZ SİNANOĞLU İç Sistemler Grup Başkanı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
SABRI KORHAN BILSEL Başkan Bankacı İç Kontrol ve Uyum Başkanı
ABDULKADİR CEBECİ Başkan Bankacı Teftiş Kurulu Başkanı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
NEVZAT BAYRAKTAR Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822126
BIST
18:05110.418
En Yüksek
|Değişim
|: -4,13%
|| -4.752,90
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
110.418
18:056,1876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0351
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1877
En Düşük
6,1506
18:056,7912
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,0937
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8130
En Düşük
6,6963
18:05328,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 4,21
|Açılış
|: 328,20
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
330,28
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|61.198.431
|% 14,97
|
|KRONT
|22,78
|103.507.541
|% 10,69
|
|EKIZ
|1,24
|413.550
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|618.634
|% 9,68
|
|OLMIP
|4,63
|22.197.005
|% 8,18
|
|KLGYO
|3,21
|51.116.182
|% -17,69
|
|BRSAN
|10,91
|192.925.766
|% -16,72
|
|GYHOL
|19,52
|1.202.726
|% -14,76
|
|ALGYO
|15,23
|164.789.168
|% -14,44
|
|RYSAS
|8,10
|74.399.155
|% -13,83
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ASELS
|27,98
|1.377.991.922
|% -3,52
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% -4,14
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|EKGYO
|1,47
|392.345.187
|% -3,29
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ODAS
|2,04
|379.215.230
|% -6,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9334
|7,9732
|% 0,18
|
|Frank
|6,3374
|6,3756
|% 0,98
|
|Riyal
|1,6418
|1,6501
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|10,84
|
|Altın Gr.
|329
|329
|4,65
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,84
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,55
|3,56
|0,01
|
|B. Petrol
|50,95
|50,95
|-1,86
|