***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.03.2020 14:51
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NEVZAT BAYRAKTAR Genel Müdür Bankacı
UĞUR KARA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
NİHAT BULUT Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
YUSUF OKUR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
CENGIZ SİNANOĞLU İç Sistemler Grup Başkanı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
SABRI KORHAN BILSEL Başkan Bankacı İç Kontrol ve Uyum Başkanı
ABDULKADİR CEBECİ Başkan Bankacı Teftiş Kurulu Başkanı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
NEVZAT BAYRAKTAR Genel Müdür
YUSUF OKUR Genel Müdür Yardımcısı
NİHAT BULUT Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824884
BIST
15:04109.713
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -2.102,53
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
15:046,0870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0266
|Açılış
|: 6,0820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
15:046,8850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0159
|Açılış
|: 6,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9078
En Düşük
6,8333
15:04330,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,41
|Açılış
|: 330,41
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,18
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|3,54
|6.412.215
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|5.311.494
|% 14,94
|
|UTPYA
|5,55
|15.187.670
|% 14,43
|
|VAKKO
|6,17
|127.340.825
|% 11,57
|
|ARMDA
|21,24
|1.116.410
|% 9,48
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|OSMEN
|6,05
|7.564
|% -9,70
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|GARFA
|4,80
|13.009.599
|% -7,51
|
|THYAO
|11,24
|809.953.667
|% -4,01
|
|ASELS
|29,78
|512.307.230
|% -1,65
|
|EREGL
|8,97
|344.263.483
|% 2,51
|
|GARAN
|10,00
|312.938.188
|% -2,91
|
|YKBNK
|2,41
|229.168.166
|% -4,74
|
|YKBNK
|2,41
|229.168.166
|% -4,74
|
|ODAS
|2,09
|186.474.623
|% -2,34
|
|KARSN
|1,86
|158.870.827
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,45
|119.688.809
|% -1,36
|
|THYAO
|11,24
|809.953.667
|% -4,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8968
|7,9364
|% -0,06
|
|Frank
|6,4826
|6,5216
|% 0,72
|
|Riyal
|1,6178
|1,6260
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.686
|12,12
|
|Altın Gr.
|330
|330
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.217
|31,00
|
|Tam
|2.174
|2.228
|30,14
|
|Yarım
|1.051
|1.078
|14,58
|
|Çeyrek
|527
|539
|7,29
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|47,90
|47,90
|-2,09
|