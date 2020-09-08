***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.09.2020 12:36
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.emlakkatilim.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
bilgi@emlakkatilim.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873910
BIST
15:271.088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -8,63
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
15:277,4862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0318
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4871
En Düşük
7,4364
15:278,8362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0254
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
15:27462,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,30
|Açılış
|: 462,02
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,45
En Düşük
459,22
BIST En Aktif Hisseler15:27
|DAGHL
|7,04
|10.377.733
|% 10,00
|
|DITAS
|36,30
|3.713.249
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|1.020.296
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|12.921.542
|% 9,99
|
|YONGA
|46,04
|208.147
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,80
|129.135.320
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|170.559
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|28.829
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|9.267.318
|% -9,99
|
|KENT
|376,70
|6.374.259
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,30
|1.039.295.672
|% 8,59
|
|TSPOR
|6,35
|784.459.522
|% 7,26
|
|FENER
|44,78
|623.094.872
|% 9,97
|
|BJKAS
|3,94
|595.531.625
|% 7,65
|
|RTALB
|59,10
|440.677.457
|% -1,01
|
|GSRAY
|4,30
|1.039.295.672
|% 8,59
|
|EKGYO
|1,81
|430.358.873
|% -0,55
|
|BJKAS
|3,94
|595.531.625
|% 7,65
|
|TSPOR
|6,35
|784.459.522
|% 7,26
|
|IHLAS
|0,92
|109.200.407
|% 0,00
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4840
|7,4862
|% 0,43
|
|Euro
|8,8321
|8,8362
|% 0,29
|
|Sterlin
|9,7325
|9,7813
|% -0,50
|
|Frank
|8,1272
|8,1761
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9896
|1,9995
|% 0,45
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-11,39
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.112
|-6,00
|
|Tam
|3.055
|3.131
|-4,89
|
|Yarım
|1.477
|1.515
|-2,37
|
|Çeyrek
|741
|757
|-1,19
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|-1,65
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, HALKB, PETKM
-
15:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 29 kaybederek (% -0.82 ) 999
-
15:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, SUMAS, ARTI, KSTUR, MERIT, COSMO, IHYAY, MMCAS, TKURU, YONGA
-
15:41
KLGYO, ICBCT, MRSHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:41
YKGYO, BFREN, GUSGR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında