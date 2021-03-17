***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.03.2021 16:37
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NEVZAT BAYRAKTAR Genel Müdür Bankacı
UĞUR KARA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
NİHAT BULUT Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
YUSUF OKUR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
HALİL İBRAHİM ÖZER Başkan Bankacı İç Kontrol ve Uyum Başkanı
ABDULKADİR CEBECİ Başkan Bankacı Teftiş Kurulu Başkanı
ERHAN ŞANLI Başkan Bankacı Risk Yönetim Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918797
BIST
16:431.567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,94
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.563
16:437,5051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0199
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5404
En Düşük
7,4818
16:438,9400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0163
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9773
En Düşük
8,9020
16:43417,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,21
|Açılış
|: 417,11
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler16:43
|SEYKM
|37,18
|35.901.369
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,63
|21.017.070
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.991.484
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|534.412.760
|% 9,98
|
|GARFA
|13,39
|8.501.520
|% 9,93
|
|DAGI
|2,90
|37.700.271
|% -8,52
|
|MERIT
|275,00
|493.965
|% -6,75
|
|EKIZ
|6,55
|216.462
|% -6,29
|
|PAMEL
|28,68
|3.879.922
|% -5,97
|
|ECZYT
|56,55
|78.586.912
|% -5,43
|
|SISE
|7,98
|1.624.902.607
|% 2,18
|
|GARAN
|8,78
|1.181.600.614
|% -0,90
|
|THYAO
|14,66
|1.089.137.426
|% -0,54
|
|KARSN
|4,44
|854.226.201
|% 3,98
|
|KCHOL
|24,06
|827.333.070
|% 2,47
|
|EKGYO
|2,21
|465.280.330
|% -1,78
|
|SISE
|7,98
|1.624.902.607
|% 2,18
|
|KARSN
|4,44
|854.226.201
|% 3,98
|
|GSRAY
|4,45
|668.385.788
|% 7,49
|
|YKBNK
|2,69
|409.456.957
|% -0,74
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5029
|7,5051
|% 0,27
|
|Euro
|8,9330
|8,9400
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,4043
|10,4565
|% 0,31
|
|Frank
|8,0572
|8,1057
|% -0,09
|
|Riyal
|1,9947
|2,0047
|% 0,21
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-2,10
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,09
|
|Cumhuriyet
|2.779
|2.821
|-2,00
|
|Tam
|2.767
|2.837
|-3,36
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-1,62
|
|Çeyrek
|671
|686
|-0,81
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,03
|
|B. Petrol
|67,71
|67,71
|-0,68
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:57FLAP
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 6.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 308, 393 adet işlem
-
16:56LIDFA
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 485, 816 adet işlem
-
16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 72 kaybederek (% -0.65 ) 1, 631
-
16:55XU100
Endeks 1, 565 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 20, 413.00 milyon TL de
-
16:55ISBTR
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 43, 119.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10 adet işlem