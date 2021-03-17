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***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.03.2021 16:37



***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NEVZAT BAYRAKTAR Genel Müdür Bankacı
UĞUR KARA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
NİHAT BULUT Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
YUSUF OKUR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
HALİL İBRAHİM ÖZER Başkan Bankacı İç Kontrol ve Uyum Başkanı
ABDULKADİR CEBECİ Başkan Bankacı Teftiş Kurulu Başkanı
ERHAN ŞANLI Başkan Bankacı Risk Yönetim Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918797


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SEYKM 37,18 35.901.369 % 10,00  
EUHOL 3,63 21.017.070 % 10,00  
TRILC 23,56 159.991.484 % 9,99  
FROTO 229,20 534.412.760 % 9,98  
GARFA 13,39 8.501.520 % 9,93  
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16:43 Alış Satış %  
Dolar 7,5029 7,5051 % 0,27  
Euro 8,9330 8,9400 % 0,18  
Sterlin 10,4043 10,4565 % 0,31  
Frank 8,0572 8,1057 % -0,09  
Riyal 1,9947 2,0047 % 0,21  
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16:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 -2,10  
Altın Gr. 418 418 1,09  
Cumhuriyet 2.779 2.821 -2,00  
Tam 2.767 2.837 -3,36  
Yarım 1.338 1.373 -1,62  
Çeyrek 671 686 -0,81  
Gümüş.Ons 25,96 25,99 0,03  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 0,03  
B. Petrol 67,71 67,71 -0,68  
Seans Raporu 16:43
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