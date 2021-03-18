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***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.03.2021 10:26



***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MEHMET EMIN BIRPINAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer Yönetim Kurulu Başkanı Bakan Yardımcısı 0
ABDULLAH ERDEM CANTIMUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir 0
MURAT BALCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi Özel Sektör Şirket Ortaklığı 0
MEHMET NURI YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi THY Yönetim Kurulu Üyesi 0
MUSTAFA GÜLEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET ALİ KAHRAMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Yönetim Kurulu Üyesi Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü
NEVZAT BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür 0




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918954


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Altın Ons 1.735 1.735 -10,59  
Altın Gr. 417 417 -3,57  
Cumhuriyet 2.772 2.814 -4,00  
Tam 2.758 2.828 -6,47  
Yarım 1.333 1.368 -3,13  
Çeyrek 669 684 -1,57  
Gümüş.Ons 26,14 26,17 -0,15  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 -0,06  
B. Petrol 67,75 67,75 -0,25  
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