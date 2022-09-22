***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.09.2022 11:37
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MEHMET EMIN BIRPINAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer Yönetim Kurulu Başkanı Bakan Yardımcısı 0
ABDULLAH ERDEM CANTInkacı Risk Yönetim Başkanı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
İLKER SIRTKAYA Genel Müdür
YUSUF OKUR Genel Müdür Yardımcısı
NİHAT BULUT Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064642
BIST
18:053.295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
0
En Düşük
0
18:0518,4017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0831
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4017
En Düşük
18,3035
18:0518,0222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0191
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,0936
En Düşük
17,9835
18:05988,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,78
|Açılış
|: 988,67
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
983,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,16
|23.027.964
|% 0,00
|
|YGYO
|0,93
|9.950.515
|% 0,00
|
|SISE
|27,52
|3.363.000.511
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,81
|348.783.235
|% 0,00
|
|SKTAS
|3,27
|20.384.537
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,16
|23.027.964
|% 0,00
|
|YGYO
|0,93
|9.950.515
|% 0,00
|
|SISE
|27,52
|3.363.000.511
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,81
|348.783.235
|% 0,00
|
|SKTAS
|3,27
|20.384.537
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 0,00
|
|SISE
|27,52
|3.363.000.511
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,62
|2.607.534.409
|% 0,00
|
|SASA
|58,05
|2.479.659.821
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,15
|2.296.628.921
|% 0,00
|
|HALKB
|7,80
|1.828.369.193
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3938
|18,3961
|% 0,42
|
|Euro
|18,0198
|18,0324
|% -0,05
|
|Sterlin
|20,5845
|20,6877
|% 0,19
|
|Frank
|18,7245
|18,8373
|% 0,34
|
|Riyal
|4,8770
|4,9014
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|-0,80
|
|Altın Gr.
|988
|988
|4,60
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.677
|6.775
|13,00
|
|Yarım
|3.253
|3.307
|6,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.653
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,61
|19,63
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,06
|
|B. Petrol
|90,00
|90,00
|-0,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KARYE
Yüzde 8.88 oranında artışla 18.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 689, 780 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 79 artarak (% 1.56 ) 3, 575
-
17:57XU100
Endeks 3, 289 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 57, 800.00 milyon TL de
-
17:57KONKA
Yüzde 8.26 oranında artışla 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 585, 420 adet işlem
-
17:54HUNER
Yüzde 8.19 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 478, 271 adet işlem