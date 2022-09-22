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***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.09.2022 11:37
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MEHMET EMIN BIRPINAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer Yönetim Kurulu Başkanı Bakan Yardımcısı 0
ABDULLAH ERDEM CANTInkacı Risk Yönetim Başkanı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
İLKER SIRTKAYA Genel Müdür
YUSUF OKUR Genel Müdür Yardımcısı
NİHAT BULUT Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064642


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YYAPI 1,16 23.027.964 % 0,00  
YGYO 0,93 9.950.515 % 0,00  
SISE 27,52 3.363.000.511 % 0,00  
SKBNK 2,81 348.783.235 % 0,00  
SKTAS 3,27 20.384.537 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,3938 18,3961 % 0,42  
Euro 18,0198 18,0324 % -0,05  
Sterlin 20,5845 20,6877 % 0,19  
Frank 18,7245 18,8373 % 0,34  
Riyal 4,8770 4,9014 % 0,53  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.670 1.671 -0,80  
Altın Gr. 988 988 4,60  
Cumhuriyet 6.636 6.736 -23,00  
Tam 6.677 6.775 13,00  
Yarım 3.253 3.307 6,00  
Çeyrek 1.632 1.653 3,00  
Gümüş.Ons 19,61 19,63 -0,02  
Gümüş Gr. 11,62 11,64 0,06  
B. Petrol 90,00 90,00 -0,46  
Seans Raporu 18:05
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