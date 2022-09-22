***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)MEHMET EMIN BIRPINAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer Yönetim Kurulu Başkanı Bakan Yardımcısı 0ABDULLAH ERDEM CANTIMUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir 0MURAT BALCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi Özel Sektör Şirket Ortaklığı 0MEHMET NURI YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi THY Yönetim Kurulu Üyesi 0MUSTAFA ERDEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0HASAN SUVER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Yönetim Kurulu Üyesi Bakan Yardımcısı 0İLKER SIRTKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür 0Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerİLKER SIRTKAYA Genel Müdür BankacıUĞUR KARA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür YardımcısıNİHAT BULUT Genel Müdür Yardımcısı BankacıYUSUF OKUR Genel Müdür Yardımcısı BankacıHALİL İBRAHİM ÖZER Başkan Bankacı İç Kontrol ve Uyum BaşkanıABDULKADİR CEBECİ Başkan Bankacı Teftiş Kurulu BaşkanıERHAN ŞANLI Başkan Bankacı Risk Yönetim BaşkanıSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviİLKER SIRTKAYA Genel MüdürYUSUF OKUR Genel Müdür YardımcısıNİHAT BULUT Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064642BIST