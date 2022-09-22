***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.09.2022 11:37
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MEHMET EMIN BIRPINAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer Yönetim Kurulu Başkanı Bakan Yardımcısı 0
ABDULLAH ERDEM CANTIMUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir 0
MURAT BALCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi Özel Sektör Şirket Ortaklığı 0
MEHMET NURI YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi THY Yönetim Kurulu Üyesi 0
MUSTAFA ERDEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0
HASAN SUVER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Yönetim Kurulu Üyesi Bakan Yardımcısı 0
İLKER SIRTKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür 0
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İLKER SIRTKAYA Genel Müdür Bankacı
UĞUR KARA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
NİHAT BULUT Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
YUSUF OKUR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
HALİL İBRAHİM ÖZER Başkan Bankacı İç Kontrol ve Uyum Başkanı
ABDULKADİR CEBECİ Başkan Bankacı Teftiş Kurulu Başkanı
ERHAN ŞANLI Başkan Bankacı Risk Yönetim Başkanı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
İLKER SIRTKAYA Genel Müdür
YUSUF OKUR Genel Müdür Yardımcısı
NİHAT BULUT Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064642
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