***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.10.2022 17:25
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İLKER SIRTKAYA Genel Müdür Bankacı
UĞUR KARA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
NİHAT BULUT Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
YUSUF OKUR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
ALİ KEMAL KÜÇÜKCAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
TUĞBA GEDİKLİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
HÜSEYİN CAHİT BÜYÜKBAŞ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
HALİL İBRAHİM ÖZER Başkan Bankacı İç Kontrol ve Uyum Başkanı
ABDULKADİR CEBECİ Başkan Bankacı Teftiş Kurulu Başkanı
ERHAN ŞANLI Başkan Bankacı Risk Yönetim Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073318
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 33,78
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.952
En Düşük
3.888
18:0518,5891
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0177
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
18:0518,2479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0398
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
17,9901
18:05980,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,47
|Açılış
|: 980,75
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
983,20
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|12,98
|226.242.468
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|567.121.182
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|67.929.817
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.789.691
|% 10,00
|
|ETILR
|8,72
|89.085.606
|% -6,03
|
|SNKRN
|17,40
|2.381.564
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,88
|118.080.363
|% -4,56
|
|ATSYH
|123,00
|3.631.435
|% -3,76
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.164
|% -3,65
|
|THYAO
|97,95
|5.836.673.319
|% -1,11
|
|SISE
|32,00
|3.555.097.170
|% 2,04
|
|TUPRS
|380,00
|3.311.801.198
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.088.261
|% 3,11
|
|SASA
|93,15
|3.145.649.643
|% 9,27
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.088.261
|% 3,11
|
|TSKB
|2,90
|1.132.588.205
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,96
|727.726.223
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,48
|2.758.554.361
|% -2,17
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.030.185
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5821
|18,5891
|% -0,10
|
|Euro
|18,2413
|18,2479
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,7177
|20,8216
|% -0,54
|
|Frank
|18,4320
|18,5431
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9314
|4,9561
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|12,60
|
|Altın Gr.
|979
|980
|6,24
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.640
|6.759
|50,00
|
|Yarım
|3.236
|3.304
|24,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.651
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,84
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,05
|
|B. Petrol
|92,19
|92,19
|-0,19
|