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***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.10.2022 17:25
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İLKER SIRTKAYA Genel Müdür Bankacı
UĞUR KARA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
NİHAT BULUT Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
YUSUF OKUR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
ALİ KEMAL KÜÇÜKCAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
TUĞBA GEDİKLİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
HÜSEYİN CAHİT BÜYÜKBAŞ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
HALİL İBRAHİM ÖZER Başkan Bankacı İç Kontrol ve Uyum Başkanı
ABDULKADİR CEBECİ Başkan Bankacı Teftiş Kurulu Başkanı
ERHAN ŞANLI Başkan Bankacı Risk Yönetim Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073318


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NTHOL 12,98 226.242.468 % 10,00  
SMRTG 75,90 567.121.182 % 10,00  
PENTA 708,50 178.062.900 % 10,00  
AGESA 31,90 67.929.817 % 10,00  
ALKA 139,70 42.789.691 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5821 18,5891 % -0,10  
Euro 18,2413 18,2479 % 0,22  
Sterlin 20,7177 20,8216 % -0,54  
Frank 18,4320 18,5431 % -0,14  
Riyal 4,9314 4,9561 % 0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.640 1.641 12,60  
Altın Gr. 979 980 6,24  
Cumhuriyet 6.632 6.732 8,00  
Tam 6.640 6.759 50,00  
Yarım 3.236 3.304 24,00  
Çeyrek 1.623 1.651 10,00  
Gümüş.Ons 18,81 18,84 0,16  
Gümüş Gr. 11,21 11,23 0,05  
B. Petrol 92,19 92,19 -0,19  
Seans Raporu 18:05
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