***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.11.2023 16:22
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ONUR GÖK Genel Müdür Bankacı
UĞUR KARA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
NİHAT BULUT Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
YUSUF OKUR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
ALİ KEMAL KÜÇÜKCAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
TUĞBA GEDİKLİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
ŞENOL ALTUNDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
BÜLENT KARACALAR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
HALİL İBRAHİM ÖZER Başkan Bankacı
ABDULKADİR CEBECİ Başkan Bankacı
ERHAN ŞANLI Başkan Bankacı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
ONUR GÖK Genel Müdür
YUSUF OKUR Genel Müdür Yardımcısı
NİHAT BULUT Genel Müdür Yardımcısı
ALİ KEMAL KÜÇÜKCAN Genel Müdür Yardımcısı
TUĞBA GEDİKLİ Genel Müdür Yardımcısı
ŞENOL ALTUNDAŞ Genel Müdür Yardımcısı
BÜLENT KARACALAR Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215750
BIST