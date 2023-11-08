***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerONUR GÖK Genel Müdür BankacıUĞUR KARA Genel Müdür Yardımcısı BankacıNİHAT BULUT Genel Müdür Yardımcısı BankacıYUSUF OKUR Genel Müdür Yardımcısı BankacıALİ KEMAL KÜÇÜKCAN Genel Müdür Yardımcısı BankacıTUĞBA GEDİKLİ Genel Müdür Yardımcısı BankacıŞENOL ALTUNDAŞ Genel Müdür Yardımcısı BankacıBÜLENT KARACALAR Genel Müdür Yardımcısı BankacıHALİL İBRAHİM ÖZER Başkan BankacıABDULKADİR CEBECİ Başkan BankacıERHAN ŞANLI Başkan BankacıSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviONUR GÖK Genel MüdürYUSUF OKUR Genel Müdür YardımcısıNİHAT BULUT Genel Müdür YardımcısıALİ KEMAL KÜÇÜKCAN Genel Müdür YardımcısıTUĞBA GEDİKLİ Genel Müdür YardımcısıŞENOL ALTUNDAŞ Genel Müdür YardımcısıBÜLENT KARACALAR Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215750BIST