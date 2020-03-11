***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
11.03.2020 18:48
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/03/2020
Karar Sayısı
129
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve bağımsız denetim raporu ile yıllık faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup
Banka'daki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablolar ve bağımsız denetim raporu ile yıllık faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, Banka'daki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablolar ve bağımsız denetim raporu ile yıllık faaliyet raporunun Banka'nın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Prof. Dr. Mehmet ERSOY
Denetim Komitesi Üyesi
Mehmet Ali KAHRAMAN
Denetim Komitesi Üyesi
Nevzat BAYRAKTAR
Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827222
BIST
18:05100.966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -96,24
|Açılış
|: 100.416
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|Önceki Kapanış
|: 101.063
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En Düşük
98.806
18:056,1983
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 328,28
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|Önceki Kapanış
|: 326,58
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332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,38
|137.168.218
|% 20,00
|
|ECZYT
|11,02
|137.688.197
|% 19,91
|
|CRFSA
|7,11
|108.036.496
|% 19,90
|
|DEVA
|9,94
|158.686.414
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|230.942.592
|% 19,82
|
|ISKUR
|298.999,90
|899.500
|% -21,32
|
|OYAYO
|4,78
|783.480
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|16.104.141
|% -14,94
|
|OZBAL
|1,55
|2.704.741
|% -14,84
|
|BRKSN
|2,95
|2.732.645
|% -14,74
|
|ASELS
|26,16
|1.153.013.832
|% 1,00
|
|THYAO
|9,61
|968.039.020
|% -3,61
|
|GARAN
|9,58
|566.682.027
|% 2,46
|
|TSPOR
|4,30
|352.097.197
|% -9,85
|
|ODAS
|1,61
|302.102.271
|% -6,40
|
|IHLGM
|1,12
|224.133.412
|% -5,88
|
|ODAS
|1,61
|302.102.271
|% -6,40
|
|CEMAS
|0,92
|164.195.189
|% -8,00
|
|EKGYO
|1,24
|174.558.626
|% -3,13
|
|ADESE
|1,32
|167.156.712
|% 5,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9667
|8,0067
|% 0,50
|
|Frank
|6,5735
|6,6131
|% 0,77
|
|Riyal
|1,6454
|1,6536
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|-3,62
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,81
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,87
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,02
|
|B. Petrol
|36,14
|36,14
|-1,08
|