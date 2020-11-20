***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
20.11.2020 18:45
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/11/2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/11/2020
Karar Sayısı
687
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2020 - 30.09.2020 dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve sınırlı denetim raporu ile ara dönem faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup
• Banka'daki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablolar ve sınırlı denetim raporu ile ara dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
• Banka'daki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Konsolide Finansal Tablolar ve sınırlı denetim raporu ile ara dönem faaliyet raporunun Banka'nın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Mehmet Nuri YAZICI
Denetim Komitesi Üyesi
Abdullah Erdem CANTİMUR
Denetim Komitesi Üyesi
Nevzat BAYRAKTAR
Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889426
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|Değişim
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|980,40
|31.155.747
|% 10,00
|
|OLMIP
|7,15
|3.535.049
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|420.959
|% 10,00
|
|CASA
|66,55
|1.653.915
|% 10,00
|
|SUMAS
|35,20
|404.228
|% 10,00
|
|MARKA
|7,99
|2.358.680
|% -9,92
|
|ATSYH
|4,80
|561.929
|% -9,26
|
|RODRG
|10,59
|898.718
|% -4,94
|
|ETYAT
|4,27
|7.401.402
|% -4,47
|
|MNDRS
|3,29
|213.353.340
|% -4,36
|
|GARAN
|9,45
|4.513.566.076
|% -0,74
|
|SISE
|7,02
|2.366.495.379
|% 4,31
|
|YKBNK
|3,09
|2.303.313.875
|% -0,64
|
|THYAO
|11,88
|1.992.418.246
|% 1,45
|
|KRDMD
|4,81
|1.890.161.164
|% -1,23
|
|YKBNK
|3,09
|2.303.313.875
|% -0,64
|
|GARAN
|9,45
|4.513.566.076
|% -0,74
|
|KRDMD
|4,81
|1.890.161.164
|% -1,23
|
|SISE
|7,02
|2.366.495.379
|% 4,31
|
|SKBNK
|1,51
|354.480.654
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6165
|7,6204
|% 0,93
|
|Euro
|9,0302
|9,0412
|% 0,77
|
|Sterlin
|10,1027
|10,1533
|% 1,13
|
|Frank
|8,3391
|8,3893
|% 1,01
|
|Riyal
|2,0275
|2,0376
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|8,97
|
|Altın Gr.
|462
|462
|8,62
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|55,00
|
|Tam
|3.054
|3.135
|54,64
|
|Yarım
|1.476
|1.516
|26,44
|
|Çeyrek
|740
|758
|13,21
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,37
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|0,15
|
|B. Petrol
|44,47
|44,47
|0,27
|
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