***EKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
05.05.2020 13:10
***EKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [EKTVK]
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Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
03/04/2020
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDEVKS72017
Nominal Değer (TL)
200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
30/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
07/05/2020
Vadesi (Gün)
63
İtfa Tarihi
02/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842583
BIST
14:4898.804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -38,60
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
14:487,0829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0383
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
14:487,6766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0101
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
14:48386,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,68
|Açılış
|: 386,07
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|3.808.506
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.674.060
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|305.217
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|2.078.002
|% 9,97
|
|PETUN
|22,34
|383.863.666
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|134.715
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|832.149
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,20
|477.941.306
|% 0,37
|
|TSPOR
|5,97
|474.868.460
|% 2,40
|
|PETUN
|22,34
|383.863.666
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,70
|383.234.705
|% -2,88
|
|AFYON
|2,77
|372.965.370
|% -5,78
|
|KRDMD
|2,24
|354.326.343
|% 3,70
|
|GSRAY
|2,70
|383.234.705
|% -2,88
|
|AFYON
|2,77
|372.965.370
|% -5,78
|
|DOHOL
|1,89
|217.968.318
|% 2,72
|
|IHLGM
|1,08
|86.719.247
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7825
|8,8265
|% 0,51
|
|Frank
|7,2535
|7,2972
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8775
|1,8869
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-3,24
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,79
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.526
|0,50
|
|Tam
|2.547
|2.588
|0,50
|
|Yarım
|1.235
|1.265
|0,30
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|14,76
|14,79
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|29,27
|29,27
|2,07
|