***EKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
23.07.2020 15:21
***EKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [EKTVK]
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Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
03/04/2020
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDEVKS72116
Nominal Değer (TL)
100.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
23/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
27/07/2020
Vadesi (Gün)
369
İtfa Tarihi
27/07/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861370
BIST
18:05119.031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 951,25
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
18:056,8483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0029
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
18:057,9345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0076
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9509
En Düşük
7,9032
18:05415,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,00
|Açılış
|: 415,36
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
416,18
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KONYA
|376,20
|63.778.009
|% 10,00
|
|KENT
|2.010,20
|58.617.473
|% 10,00
|
|DAGI
|7,37
|4.941.686
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.623.345
|% 10,00
|
|SRVGY
|21,12
|10.614.120
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|118.534.238
|% -9,99
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|MERIT
|36,74
|534.351
|% -9,69
|
|ARMDA
|25,36
|21.516.412
|% -6,14
|
|SELGD
|3,60
|1.929.665
|% -6,01
|
|ASELS
|35,18
|2.245.824.321
|% 4,27
|
|EKGYO
|2,32
|1.073.728.040
|% -2,10
|
|THYAO
|11,82
|1.073.630.577
|% 0,94
|
|ISFIN
|4,26
|1.018.921.062
|% 3,40
|
|ODAS
|2,75
|816.627.576
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,32
|1.073.728.040
|% -2,10
|
|ODAS
|2,75
|816.627.576
|% 1,85
|
|ISFIN
|4,26
|1.018.921.062
|% 3,40
|
|KRDMD
|3,12
|728.182.890
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,65
|510.551.613
|% 4,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6942
|8,7378
|% -0,06
|
|Frank
|7,3655
|7,4099
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8208
|1,8300
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|13,73
|
|Altın Gr.
|415
|415
|3,01
|
|Cumhuriyet
|2.704
|2.727
|29,40
|
|Tam
|2.785
|2.798
|30,20
|
|Yarım
|1.352
|1.369
|14,80
|
|Çeyrek
|678
|685
|7,40
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,75
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|5,00
|5,01
|-0,06
|
|B. Petrol
|43,92
|43,92
|-0,36
|
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