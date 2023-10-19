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***EKTVK* *EKT*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi

19.10.2023 10:18
***EKTVK* *EKT*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi


***EKTVK******EKT*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler [EKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.09.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde, 20.000.000.000.-TL (Yirmi Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vedelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısında, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya sunulmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçları için 19/09/2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 12/10/2023 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ve yurt içinde kira sertifikası ihracımız ile ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207647


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Altın Gr. 1.758 1.758 5,99  
Cumhuriyet 12.160 12.344 232,00  
Tam 11.878 11.989 -6,00  
Yarım 5.957 6.017 -4,00  
Çeyrek 2.970 3.009 -1,00  
Gümüş.Ons 22,94 22,97 0,11  
Gümüş Gr. 20,68 20,72 0,16  
B. Petrol 90,89 90,89 -0,61  
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