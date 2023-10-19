***EKTVK* *EKT*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
19.10.2023 10:18
***EKTVK******EKT*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [EKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde, 20.000.000.000.-TL (Yirmi Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vedelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısında, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya sunulmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçları için 19/09/2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 12/10/2023 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ve yurt içinde kira sertifikası ihracımız ile ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207647
BIST
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11:037.884
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
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|Açılış
|: 7.868
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|Önceki Kapanış
|: 7.843
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7.832
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11:0328,0063
En Yüksek
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|: 0,02%
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|Açılış
|: 28,1400
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|Önceki Kapanış
|: 28,0100
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28,5091
En Düşük
27,8969
11:0329,6034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 1.756,29
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|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
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1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler11:01
|MEKAG
|44,24
|2.620.512
|% 10,00
|
|OSMEN
|242,00
|13.236.674
|% 10,00
|
|A1CAP
|37,64
|48.586.163
|% 9,99
|
|SODSN
|83,15
|1.858.319
|% 9,99
|
|GLBMD
|37,72
|17.466.445
|% 9,97
|
|QNBFL
|1.051,40
|3.163.663
|% -10,00
|
|KLNMA
|37,00
|2.524.288
|% -9,18
|
|ENSRI
|34,26
|36.835.339
|% -8,54
|
|MAALT
|1.133,10
|118.607.035
|% -5,54
|
|ORMA
|108,10
|114.586
|% -5,18
|
|THYAO
|217,80
|1.681.408.682
|% 0,60
|
|BRSAN
|965,80
|1.344.037.832
|% 4,07
|
|TUPRS
|138,30
|1.051.611.230
|% -2,05
|
|YKBNK
|18,56
|708.781.825
|% 0,54
|
|ISMEN
|41,16
|645.620.451
|% 9,53
|
|ZOREN
|5,95
|369.030.270
|% 0,17
|
|EKGYO
|7,41
|391.808.340
|% 1,09
|
|YKBNK
|18,56
|708.781.825
|% 0,54
|
|ODAS
|11,91
|370.128.261
|% 0,17
|
|VAKBN
|16,83
|443.094.245
|% 2,62
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9992
|28,0060
|% 0,02
|
|Euro
|29,5785
|29,5959
|% 0,25
|
|Sterlin
|33,8536
|34,0233
|% -0,02
|
|Frank
|31,0203
|31,2072
|% 0,09
|
|Riyal
|7,4474
|7,4847
|% 0,16
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|1,97
|
|Altın Gr.
|1.758
|1.758
|5,99
|
|Cumhuriyet
|12.160
|12.344
|232,00
|
|Tam
|11.878
|11.989
|-6,00
|
|Yarım
|5.957
|6.017
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.970
|3.009
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,97
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|20,68
|20,72
|0,16
|
|B. Petrol
|90,89
|90,89
|-0,61
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