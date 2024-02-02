***EKTVK* *EKT*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
02.02.2024 09:44
***EKTVK******EKT*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [EKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde, 5.000.000.000.-TL (Beş Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısında, sürdürülebilir/ yeşil kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılan kira sertifikası ihraçları için 08.12.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 31.01.2024 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 24/02/2022 tarihinde uygulamaya koyduğu "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" ‘ne (Rehber) ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan Çerçeve Belgesi, Çerçeve Belgesi'nin Rehber ve uluslararası standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin İkinci Taraf Görüşü ve ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246322
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|SNPAM
|112,20
|5.457.184
|% 10,00
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|MEGMT
|50,00
|930.947.221
|% 9,94
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|KFEIN
|112,00
|270.423.776
|% 9,91
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|EKOS
|62,40
|1.136.550.349
|% 9,00
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|BRKVY
|68,35
|24.212.936
|% 8,06
|
|KBORU
|122,40
|51.525.504
|% -10,00
|
|TETMT
|6.525,00
|3.784.500
|% -10,00
|
|ATSYH
|40,36
|1.776.930
|% -9,99
|
|BAYRK
|37,74
|4.947.110
|% -9,97
|
|DIRIT
|16,53
|8.817.895
|% -6,40
|
|THYAO
|282,00
|7.709.449.685
|% 2,73
|
|SAHOL
|78,35
|3.267.455.480
|% 6,74
|
|EREGL
|43,90
|1.993.124.503
|% 0,41
|
|CATES
|82,50
|1.974.072.170
|% -5,28
|
|AKBNK
|40,16
|1.903.719.996
|% 0,20
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|ZOREN
|4,79
|553.505.259
|% 1,48
|
|EKGYO
|10,10
|930.550.900
|% -1,37
|
|AKFGY
|2,11
|168.573.773
|% 0,96
|
|YKBNK
|22,50
|1.756.956.224
|% 0,63
|
|ISCTR
|25,96
|1.563.705.354
|% 0,39
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|30,4527
|30,4564
|% 0,40
|
|Euro
|33,1637
|33,1775
|% 0,36
|
|Sterlin
|38,7454
|38,9398
|% 0,50
|
|Frank
|35,4159
|35,6292
|% 0,55
|
|Riyal
|8,0963
|8,1369
|% 0,34
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,17
|23,20
|% 0,66
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|Platin
|915,68
|917,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,13
|969,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,06
|79,06
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.055,83
|2.056,33
|% 0,66
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