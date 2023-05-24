***EKTVK* *EKT*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
24.05.2023 17:06
***EKTVK******EKT*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 20.000.000.000.-TL (Yirmi Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/01/2023 tarih ve 3/77 sayılı kararı ile onaylandığı 24/01/2023 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilecek iki adet 500.000.000 TL, üç adet 400.000.000 TL, iki adet 300.000.000 TL nominal değerli kira sertifikası ihraçları için Sermaye Piyasası Kurulu'na 15/05/2023 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç Başvurularımız Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153410
BIST
18:054.425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -46,05
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.524
En Düşük
4.416
18:0519,8936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0369
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9005
En Düşük
19,8142
18:0521,4370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0354
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
21,5090
En Düşük
21,3426
18:051.259,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,82
|Açılış
|: 1.259,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.269,51
En Düşük
1.258,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|TLMAN
|48,84
|27.609.601
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,46
|264.613.350
|% -9,98
|
|ONCSM
|81,70
|291.621.967
|% -9,97
|
|MARKA
|23,50
|556.386
|% -9,96
|
|POLTK
|2.545,50
|59.618.230
|% -9,59
|
|BVSAN
|43,74
|248.164.527
|% -7,53
|
|SASA
|50,65
|4.316.714.466
|% 1,30
|
|THYAO
|132,80
|2.880.494.293
|% -1,19
|
|ISCTR
|10,21
|2.061.120.389
|% -1,54
|
|EUPWR
|77,35
|1.951.010.932
|% -0,90
|
|KCHOL
|72,60
|1.675.386.617
|% -3,33
|
|ISCTR
|10,21
|2.061.120.389
|% -1,54
|
|EKGYO
|6,17
|1.094.105.796
|% -1,75
|
|ODAS
|5,74
|910.330.121
|% 0,88
|
|YKBNK
|8,71
|959.878.059
|% -1,14
|
|AKBNK
|13,95
|1.395.421.340
|% -3,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8885
|19,8936
|% 0,19
|
|Euro
|21,4155
|21,4370
|% 0,17
|
|Sterlin
|24,5173
|24,6402
|% -0,19
|
|Frank
|21,8979
|22,0298
|% -0,14
|
|Riyal
|5,2882
|5,3147
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.970
|-5,74
|
|Altın Gr.
|1.259
|1.260
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|9.322
|9.564
|3,00
|
|Tam
|9.359
|9.616
|-12,47
|
|Yarım
|4.622
|4.733
|-68,00
|
|Çeyrek
|2.304
|2.359
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,81
|14,82
|-0,15
|
|B. Petrol
|78,42
|78,42
|1,58
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58BVSAN
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 44.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 256, 138 adet işlem
-
17:57SOKM
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 27.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 059, 309 adet işlem
-
17:56AZTEK
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 26.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 283, 866 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 36, 700.00 milyon TL de
-
17:55DESPC
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 18.13 lira fiyatla işlem gören hissede 687, 693 adet işlem