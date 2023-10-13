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***EKTVK* *EKT*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

13.10.2023 16:35
***EKTVK* *EKT*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***EKTVK******EKT*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler [EKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 20.000.000.000.-TL (Yirmi Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/10/2023 tarih ve 60/1312 sayılı kararı ile onaylandığı 13/10/2023 tarihinde duyurulmuştu
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilecek bir adet 1.500.000.000 TL, bir adet 1.000.000.0000 TL, iki adet 750.000.000 TL, beş adet 500.000.000 TL, üç adet 400.000.000 TL, ve dört adet 200.000.000 TL nominal değerli kira sertifikası ihraçları için Sermaye Piyasası Kurulu'na 09/10/2023 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç Başvurularımız Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 12/10/2023 tarihinde onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205996


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