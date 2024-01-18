***EKTVK* *EKT*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim









***EKTVK******EKT*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [EKT]İlgili Fonlar []TürkçeYeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14/11/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.(Emlak Katılım)' nin fon kullanıcısı olduğu, şirketimizce 14/11/2022 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRDEVKS12427 ISIN kodlu, 500.000.000 TL tutarlı Yönetim Sözleşmesine Dayalı Yeşil Kira Sertifikası'na ilişkin Fon Kullanımı ve Etki Raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241512BIST