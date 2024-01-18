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***EKTVK* *EKT*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim

18.01.2024 23:27
***EKTVK* *EKT*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracın


***EKTVK******EKT*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [EKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/11/2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.(Emlak Katılım)' nin fon kullanıcısı olduğu, şirketimizce 14/11/2022 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRDEVKS12427 ISIN kodlu, 500.000.000 TL tutarlı Yönetim Sözleşmesine Dayalı Yeşil Kira Sertifikası'na ilişkin Fon Kullanımı ve Etki Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241512


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HLGYO 2,65 5.426.824 % 49,72  
GRTRK 52,80 201.443.808 % 10,00  
PRZMA 47,52 27.585.100 % 10,00  
VRGYO 30,80 231.218.185 % 10,00  
BEGYO 4,95 476.820.141 % 10,00  
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Dolar 30,1074 30,1331 % -0,01  
Euro 32,8148 32,8913 % 0,14  
Sterlin 38,1617 38,3531 % 0,01  
Frank 34,5678 34,7760 % 0,01  
Riyal 8,0075 8,0476 % -0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,75 22,77 % 0,66  
Platin 908,85 911,72 % 0,66  
Paladyum 938,58 945,46 % 0,66  
Brent Pet. 79,08 79,08 % 0,66  
Altın Ons 2.023,06 2.023,43 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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