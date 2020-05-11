***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme
11.05.2020 14:03
***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
- 20/01/2020 24/01/2020 10001
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844073
BIST
15:2698.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 219,26
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.884
15:267,0851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
15:267,6707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0131
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
15:26387,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,19
|Açılış
|: 387,84
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|20.870
|% 10,02
|
|DAGHL
|3,74
|8.678.657
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.184.011
|% 10,00
|
|DAGI
|2,97
|8.608.676
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|26.994
|% 10,00
|
|KRDMA
|2,91
|88.264.539
|% -9,91
|
|KRDMB
|2,47
|66.399.223
|% -9,19
|
|GLBMD
|2,84
|12.494.748
|% -7,79
|
|SEYKM
|12,06
|51.951.405
|% -5,85
|
|IHGZT
|3,54
|9.398.972
|% -5,60
|
|ISFIN
|3,90
|565.017.541
|% 9,86
|
|KRDMD
|2,38
|494.005.944
|% -2,06
|
|ECILC
|4,91
|398.046.796
|% 9,35
|
|GARAN
|7,83
|397.900.805
|% -0,38
|
|MGROS
|31,00
|382.476.834
|% 4,52
|
|KRDMD
|2,38
|494.005.944
|% -2,06
|
|IHLGM
|1,15
|197.095.950
|% 4,55
|
|ISFIN
|3,90
|565.017.541
|% 9,86
|
|ISGYO
|1,60
|149.819.192
|% 1,91
|
|YKBNK
|2,13
|177.621.109
|% 1,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6917
|8,7352
|% -0,82
|
|Frank
|7,2511
|7,2947
|% -0,22
|
|Riyal
|1,8788
|1,8883
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|1,96
|
|Altın Gr.
|388
|388
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|2.499
|2.549
|-20,10
|
|Tam
|2.572
|2.615
|-20,70
|
|Yarım
|1.255
|1.278
|-10,10
|
|Çeyrek
|626
|639
|-5,10
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,55
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,53
|0,01
|
|B. Petrol
|31,27
|31,27
|0,30
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Seans Raporu
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