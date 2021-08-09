***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarEmlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'nin 01.01.2021-30.06.2021 faaliyet dönemine ilişkin ara dönem Faaliyet Raporu ektedir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956594BIST