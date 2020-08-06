***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 3.280.069Satışların Maliyeti11 -3.280.069TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)Genel Yönetim Giderleri12 -143.542Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 143.383ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-159FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-159SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-159Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) GeliriDönem Vergi (Gideri) Geliri14 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-159DÖNEM KARI (ZARARI)-159Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-159Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.864Dönem Karı (Zararı)-159Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.705Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-300.000.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-20.966Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler452Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)300.000.000Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.809Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.864YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI50.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)45.136NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)45.136DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 45.136Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 45.136Ticari Alacaklar5 303.300.945İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar303.300.945Diğer Dönen Varlıklar90ARA TOPLAM303.346.171TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR303.346.171DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLARTOPLAM VARLIKLAR303.346.171KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 303.280.069İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar303.280.069Ticari Borçlar7 15.809İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar15.809Diğer Borçlar8 452ARA TOPLAM303.296.330TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER303.296.330UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER303.296.330ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar49.841Ödenmiş Sermaye9 50.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9 0Net Dönem Karı veya Zararı9 -159TOPLAM ÖZKAYNAKLAR49.841TOPLAM KAYNAKLAR303.346.171Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuCari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 50.000Transferler9 0 0Dönem Karı (Zararı)9 -159 -159Dönem Sonu Bakiyeler50.000 -159 49.841 49.841Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-159DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-159Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-159http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866127BIST