***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
06.08.2020 18:17
***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 3.280.069
Satışların Maliyeti
11 -3.280.069
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
12 -143.542
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 143.383
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-159
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-159
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-159
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-159
DÖNEM KARI (ZARARI)
-159
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-159
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.864
Dönem Karı (Zararı)
-159
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.705
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-300.000.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.966
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
452
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
300.000.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.809
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.864
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.136
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.136
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 45.136
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 45.136
Ticari Alacaklar
5 303.300.945
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
303.300.945
Diğer Dönen Varlıklar
90
ARA TOPLAM
303.346.171
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
303.346.171
DURAN VARLIKLAR
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0
TOPLAM VARLIKLAR
303.346.171
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 303.280.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
303.280.069
Ticari Borçlar
7 15.809
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
15.809
Diğer Borçlar
8 452
ARA TOPLAM
303.296.330
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
303.296.330
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
303.296.330
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.841
Ödenmiş Sermaye
9 50.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 0
Net Dönem Karı veya Zararı
9 -159
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.841
TOPLAM KAYNAKLAR
303.346.171
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 50.000
Transferler
9 0 0
Dönem Karı (Zararı)
9 -159 -159
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 -159 49.841 49.841
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-159
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-159
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-159
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866127
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