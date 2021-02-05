***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
05.02.2021 18:40
ının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
0
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.767
Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
0
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.767
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-3.068.959.369
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
729
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
3.068.898.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
58.873
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.767
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-55.768.763
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
55.768.763
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.233
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.233
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 48.233
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 48.233
Ticari Alacaklar
5 3.074.371.457
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.074.371.457
ARA TOPLAM
3.074.419.690
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.074.419.690
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
5 50.000.000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
50.000.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.000.000
TOPLAM VARLIKLAR
3.124.419.690
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.772.121.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.772.121.665
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 302.188.423
Ticari Borçlar
7 58.873
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
58.873
Diğer Borçlar
8 729
ARA TOPLAM
3.074.369.690
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.074.369.690
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 50.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
50.000.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.000.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.124.369.690
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.000
Ödenmiş Sermaye
9 50.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 0
Net Dönem Karı veya Zararı
9 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.000
TOPLAM KAYNAKLAR
3.124.419.690
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 50.000
Transferler
9 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
9 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 0 50.000 50.000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907929
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