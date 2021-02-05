***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









ının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık PaylarıPay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.767Dönem Karı (Zararı)Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili DüzeltmelerAmortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.767Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-3.068.959.369Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerTicari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler729Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)3.068.898.000Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler58.873Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.767Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-55.768.763Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri55.768.763Vergi İadeleri (Ödemeleri)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI50.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)48.233Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)48.233DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 48.233Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 48.233Ticari Alacaklar5 3.074.371.457İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.074.371.457ARA TOPLAM3.074.419.690TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.074.419.690DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar5 50.000.000İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar50.000.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR50.000.000TOPLAM VARLIKLAR3.124.419.690KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 2.772.121.665İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.772.121.665Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 302.188.423Ticari Borçlar7 58.873İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar58.873Diğer Borçlar8 729ARA TOPLAM3.074.369.690TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.074.369.690UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 50.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar50.000.000TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER50.000.000TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.124.369.690ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.000Ödenmiş Sermaye9 50.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9 0Net Dönem Karı veya Zararı9 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR50.000TOPLAM KAYNAKLAR3.124.419.690Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuCari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 50.000Transferler9 0 0 0 0Dönem Karı (Zararı)9 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler50.000 0 50.000 50.000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Paylarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907929BIST