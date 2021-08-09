***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10,11 260.610.121 3.280.069 152.209.554 3.280.069Satışların Maliyeti11 -260.610.121 -3.280.069 -152.209.554 -3.280.069TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri12 -1.439.098 -143.542 -1.400.053 -129.119Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10,13 1.438.652 143.383 1.399.607 128.960ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-446 -159 -446 -159FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-446 -159 -446 -159SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-446 -159 -446 -159SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-446 -159 -446 -159DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-446 -159 -446 -159Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-446 -159 -446 -159Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI46.888.719 -4.864Dönem Karı (Zararı)-446 -159Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-319.672 0Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-319.672 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler47.208.837 -4.705Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-2.862.598.248 -300.000.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7 -20.966Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 452Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)2.909.811.844 300.000.000Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.752 15.809Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları46.888.719 -4.864Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-223.508.198 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri223.508.198 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 50.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 50.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)46.888.719 45.136NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)46.888.719 45.136DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ48.233 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ46.936.952 45.136Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4,10 47.256.624 48.233Ticari Alacaklar5 3.020.564.861 3.074.371.457İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 3.020.564.861 3.074.371.457Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM3.067.821.492 3.074.419.690TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.067.821.492 3.074.419.690DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar5 80.000.000 50.000.000İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar80.000.000 50.000.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR80.000.000 50.000.000TOPLAM VARLIKLAR3.147.821.492 3.124.419.690KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 2.581.900.912 2.772.121.665İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.581.900.912 2.772.121.665Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 485.816.176 302.188.423Ticari Borçlar7 54.083 58.873İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar54.083 58.873Diğer Borçlar8 767 729ARA TOPLAM3.067.771.938 3.074.369.690TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.067.771.938 3.074.369.690UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 80.000.000 50.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar80.000.000 50.000.000TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER80.000.000 50.000.000TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.147.771.938 3.124.369.690ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar49.554 50.000Ödenmiş Sermaye9 50.000 50.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9 0 0Net Dönem Karı veya Zararı9 -446 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR49.554 50.000TOPLAM KAYNAKLAR3.147.821.492 3.124.419.690Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 50.000Transferler9 0 0Dönem Karı (Zararı)9 -159 -159Dönem Sonu Bakiyeler50.000 -159 49.841 49.841Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 49.841 49.841Transferler9 0 0Dönem Karı (Zararı)9 -446 -446Dönem Sonu Bakiyeler9 50.000 -446 49.554 49.554Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-446 -159 -446 -159DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-446 -159 -446 -159Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-446 -159 -446 -159http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956586BIST