***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2021 22:50
***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10,11 260.610.121 3.280.069 152.209.554 3.280.069
Satışların Maliyeti
11 -260.610.121 -3.280.069 -152.209.554 -3.280.069
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
12 -1.439.098 -143.542 -1.400.053 -129.119
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10,13 1.438.652 143.383 1.399.607 128.960
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-446 -159 -446 -159
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-446 -159 -446 -159
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-446 -159 -446 -159
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-446 -159 -446 -159
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-446 -159 -446 -159
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-446 -159 -446 -159
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.888.719 -4.864
Dönem Karı (Zararı)
-446 -159
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-319.672 0
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-319.672 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
47.208.837 -4.705
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-2.862.598.248 -300.000.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7 -20.966
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 452
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
2.909.811.844 300.000.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.752 15.809
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
46.888.719 -4.864
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-223.508.198 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
223.508.198 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 50.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 50.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.888.719 45.136
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.888.719 45.136
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
48.233 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
46.936.952 45.136
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4,10 47.256.624 48.233
Ticari Alacaklar
5 3.020.564.861 3.074.371.457
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 3.020.564.861 3.074.371.457
Diğer Dönen Varlıklar
7
ARA TOPLAM
3.067.821.492 3.074.419.690
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.067.821.492 3.074.419.690
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
5 80.000.000 50.000.000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
80.000.000 50.000.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
80.000.000 50.000.000
TOPLAM VARLIKLAR
3.147.821.492 3.124.419.690
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.581.900.912 2.772.121.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.581.900.912 2.772.121.665
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 485.816.176 302.188.423
Ticari Borçlar
7 54.083 58.873
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
54.083 58.873
Diğer Borçlar
8 767 729
ARA TOPLAM
3.067.771.938 3.074.369.690
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.067.771.938 3.074.369.690
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 80.000.000 50.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
80.000.000 50.000.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.000.000 50.000.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.147.771.938 3.124.369.690
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.554 50.000
Ödenmiş Sermaye
9 50.000 50.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 0 0
Net Dönem Karı veya Zararı
9 -446 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.554 50.000
TOPLAM KAYNAKLAR
3.147.821.492 3.124.419.690
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 50.000
Transferler
9 0 0
Dönem Karı (Zararı)
9 -159 -159
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 -159 49.841 49.841
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 49.841 49.841
Transferler
9 0 0
Dönem Karı (Zararı)
9 -446 -446
Dönem Sonu Bakiyeler
9 50.000 -446 49.554 49.554
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-446 -159 -446 -159
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-446 -159 -446 -159
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-446 -159 -446 -159
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956586
BIST