***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 21:16
***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 311.548.007 260.610.121 162.907.068 152.209.554
Satışların Maliyeti
11 -311.548.007 -260.610.121 -162.907.068 -152.209.554
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
12 -1.834.306 -1.439.098 -1.005.133 -1.400.053
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.834.359 1.438.652 1.005.284 1.399.607
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
53 -446 151 -446
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
53 -446 151 -446
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
53 -446 151 -446
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
53 -446 151 -446
DÖNEM KARI (ZARARI)
53 -446 151 -446
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
53 -446 151 -446
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.916.037 46.888.719
Dönem Karı (Zararı)
5 53 -446
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.146.409 -319.672
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-1.146.409 -319.672
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.062.393 47.208.837
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-3.355.087.503 -2.862.598.248
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -7
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
667 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
3.358.240.000 2.909.811.844
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.771 -4.752
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.916.037 46.888.719
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-156.791.848 -223.508.198
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
156.791.848 223.508.198
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.000 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.966.037 46.888.719
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.966.037 46.888.719
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
127.680.419 48.233
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 129.646.456 46.936.952
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 131.247.539 127.680.419
Ticari Alacaklar
5 3.650.281.243 3.449.672.263
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.650.281.243 3.449.672.263
ARA TOPLAM
3.781.528.782 3.577.352.682
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.781.528.782 3.577.352.682
DURAN VARLIKLAR
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
3.781.528.782 3.577.352.682
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.940.666.399 2.898.754.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.940.666.399 2.898.754.268
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 840.805.564 678.451.051
Ticari Borçlar
7 6.099 96.870
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.099 96.870
Diğer Borçlar
8 667 493
ARA TOPLAM
3.781.478.729 3.577.302.682
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.781.478.729 3.577.302.682
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.781.478.729 3.577.302.682
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.053 50.000
Ödenmiş Sermaye
9 50.000 50.000
Net Dönem Karı veya Zararı
9 53 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.053 50.000
TOPLAM KAYNAKLAR
3.781.528.782 3.577.352.682
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 50.000 50.000
Dönem Karı (Zararı)
9 -446 -446
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 -446 49.554 49.554
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 50.000 50.000
Dönem Karı (Zararı)
9 53 53
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 53 50.053 50.053
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
53 -446 151 -446
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53 -446 151 -446
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
53 -446 151 -446
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053245
BIST