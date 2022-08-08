***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 311.548.007 260.610.121 162.907.068 152.209.554Satışların Maliyeti11 -311.548.007 -260.610.121 -162.907.068 -152.209.554TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri12 -1.834.306 -1.439.098 -1.005.133 -1.400.053Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 1.834.359 1.438.652 1.005.284 1.399.607ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)53 -446 151 -446FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)53 -446 151 -446SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)53 -446 151 -446Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) GeliriSÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)53 -446 151 -446DÖNEM KARI (ZARARI)53 -446 151 -446Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları53 -446 151 -446Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.916.037 46.888.719Dönem Karı (Zararı)5 53 -446Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.146.409 -319.672Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-1.146.409 -319.672İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.062.393 47.208.837Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-3.355.087.503 -2.862.598.248Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -7Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler667 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)3.358.240.000 2.909.811.844Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-90.771 -4.752Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.916.037 46.888.719Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-156.791.848 -223.508.198Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri156.791.848 223.508.198YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI50.000 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.966.037 46.888.719NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.966.037 46.888.719DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ127.680.419 48.233DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 129.646.456 46.936.952Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 131.247.539 127.680.419Ticari Alacaklar5 3.650.281.243 3.449.672.263İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.650.281.243 3.449.672.263ARA TOPLAM3.781.528.782 3.577.352.682TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.781.528.782 3.577.352.682DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR3.781.528.782 3.577.352.682KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 2.940.666.399 2.898.754.268İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.940.666.399 2.898.754.268Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 840.805.564 678.451.051Ticari Borçlar7 6.099 96.870İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.099 96.870Diğer Borçlar8 667 493ARA TOPLAM3.781.478.729 3.577.302.682TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.781.478.729 3.577.302.682UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.781.478.729 3.577.302.682ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.053 50.000Ödenmiş Sermaye9 50.000 50.000Net Dönem Karı veya Zararı9 53 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR50.053 50.000TOPLAM KAYNAKLAR3.781.528.782 3.577.352.682Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 50.000 50.000Dönem Karı (Zararı)9 -446 -446Dönem Sonu Bakiyeler50.000 -446 49.554 49.554Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 50.000 50.000Dönem Karı (Zararı)9 53 53Dönem Sonu Bakiyeler50.000 53 50.053 50.053Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)53 -446 151 -446DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)53 -446 151 -446Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları53 -446 151 -446http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053245BIST