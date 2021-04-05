***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi03/03/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020Tarih19/03/2021Saati10.00AdresiBarbaros mah. Begonya Sok. No :9/A Ataşehir /İstanbulGündem1-) Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşumu, 2-) Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3-) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 4-) Finansal tabloların okunması ve müzakeresi, 5-) 2020 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi, 6-) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 7-) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 8-) 2021 yılında şirketin denetimini yapacak olan bağımsız denetim firmasının seçimi, 9-) Dilekler ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGündem 1- Toplantı Başkanlığına Necip DÜZENER'in, Tutanak Yazmanı olarak Muhammed Serdar SAVAŞ'ın ve Oy Toplayıcı olarak Zehra Zeynep GÜMRÜKÇÜOĞLU'nun seçilerek toplantı başkanlığının oluşturulmasına ilişkin Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oy birliği ile kabul edildi. Gündem 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Gündem 3- 2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun önceden ve yasal süresi içerisinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylamaya sunuldu. Kabul edildi. 2020 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporunun özeti okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2020 yılı hesap dönemi faaliyet raporu oybirliğiyle tasdik edildi. Gündem 4- Bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı Mali (Finansal) Tabloların yasal süresi içinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 2020 yılına ilişkin Mali (Finansal) Tabloların özeti okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2020 yılı hesap dönemi finansal tabloları oybirliğiyle tasdik edildi. Gündem 5- 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu yasal süresi içinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylamaya sunuldu. Kabul edildi. 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu oybirliğiyle tasdik edildi. Gündem 6- 2020 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan yönetim Kurulu üyelerinden Abdullah Erdem CANTİMUR'un, Mehmet Nuri YAZICI'nın, Nevzat BAYRAKTAR' ın, Bayram GÜRBÜZ'ün, Necip DÜZENER'in ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. Gündem 7- Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda halihazırda görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin sona ermesine, aşağıda isimleri yazılan 1*********4 T.C. kimlik numaralı Necip DÜZENER'in 4*********0 T.C. kimlik numaralı Esma KARABULUT'un, 2*********4 T.C. kimlik numaralı Mustafa BEDİR'in, 2*********2 T.C. kimlik numaralı Abdullah Erdem CANTİMUR'un, 2*********8 T.C. kimlik numaralı Mehmet Nuri YAZICI'nın, 4*********4 T.C. kimlik numaralı Nevzat BAYRAKTAR'ın, 6*********4 T.C. kimlik numaralı Bayram GÜRBÜZ'ün, Yönetim Kurulu Üyelerinin 7 kişiden oluşmasına ve üç yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir ve Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. Necip DÜZENER, Esma KARABULUT, Bayram GÜRBÜZ ve Mustafa BEDİR'in toplantıda hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu Üyeliklerini kabul ettiklerini beyan etti. Gündem 8- Yapılan oylama sonunda Bağımsız Denetçi Sicil Numarası BDK/2013/035, Ticaret Sicil Numarası 479920, Vergi Numarası (Boğaziçi Kurumlar) 435 030 3260 ve Mersis numarası 0-4350-3032-6000-017 olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2021 faaliyet yılı için Bağımsız Dış Denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Gündem 9- Toplantı başkanlığı ve pay sahibi temsilcisi tarafından başarılar dilenerek 2021 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi. (19.03.2021) Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. 2020 yılı olağan genel kurulu 19/03/2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Genel Kurul tescili 02/04/2021 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurula ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi ekte yer almaktadır.Genel Kurul Tescil Tarihi02/04/2021AçıklamalarEmlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'nin 19.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan Kararlar, 02/04/2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923364BIST