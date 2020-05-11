***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.05.2020 14:04
***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanına İlişkin Bilgilendirme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.02.2020
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.03.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 26.03.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 26.03.2021
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844076
BIST
15:2298.120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 274,58
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.884
15:227,0841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
15:227,6703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0135
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
15:22387,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,58
|Açılış
|: 387,45
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|20.870
|% 10,02
|
|DEVA
|15,84
|10.183.631
|% 10,00
|
|DAGI
|2,97
|8.608.676
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|8.676.937
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|26.994
|% 10,00
|
|KRDMA
|2,91
|88.213.897
|% -9,91
|
|KRDMB
|2,47
|66.132.084
|% -9,19
|
|GLBMD
|2,84
|12.416.762
|% -7,79
|
|SEYKM
|12,03
|51.793.155
|% -6,09
|
|IHGZT
|3,54
|9.385.450
|% -5,60
|
|ISFIN
|3,90
|564.989.305
|% 9,86
|
|KRDMD
|2,37
|490.443.003
|% -2,47
|
|GARAN
|7,82
|388.086.082
|% -0,51
|
|ECILC
|4,90
|385.275.151
|% 9,13
|
|MGROS
|30,96
|381.419.471
|% 4,38
|
|KRDMD
|2,37
|490.443.003
|% -2,47
|
|IHLGM
|1,14
|196.938.149
|% 3,64
|
|ISFIN
|3,90
|564.989.305
|% 9,86
|
|ISGYO
|1,60
|149.752.473
|% 1,91
|
|YKBNK
|2,14
|170.751.822
|% 1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6914
|8,7350
|% -0,82
|
|Frank
|7,2515
|7,2952
|% -0,22
|
|Riyal
|1,8785
|1,8879
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|2,02
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.496
|2.546
|-22,80
|
|Tam
|2.570
|2.612
|-23,50
|
|Yarım
|1.254
|1.277
|-11,50
|
|Çeyrek
|625
|639
|-5,70
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,52
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,01
|
|B. Petrol
|31,23
|31,23
|0,26
|
Seans Raporu
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15:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 04 kaybederek (% -0.04 ) 114, 549
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15:33XU100
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15:28XU100
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