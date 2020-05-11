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***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

11.05.2020 14:04
GÜNCEL HABERLER



***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanına İlişkin Bilgilendirme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 17.02.2020
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.03.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 26.03.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 26.03.2021

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844076


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DAGHL 3,74 8.676.937 % 10,00  
AYES 2,64 26.994 % 10,00  
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Cumhuriyet 2.496 2.546 -22,80  
Tam 2.570 2.612 -23,50  
Yarım 1.254 1.277 -11,50  
Çeyrek 625 639 -5,70  
Gümüş.Ons 15,49 15,52 0,05  
Gümüş Gr. 3,52 3,53 0,01  
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