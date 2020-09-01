***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
01.09.2020 16:47
***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, şirketimiz Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla, yurt içinde, 5.000.000.000.-TL (Beş Milyar Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde,Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872652
BIST
18:001.084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,83
|Açılış
|: 1.082
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|Önceki Kapanış
|: 1.079
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1.086
En Düşük
1.064
18:007,3688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0228
|Açılış
|: 7,3790
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|Önceki Kapanış
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7,3765
En Düşük
7,3225
18:008,8176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
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|Açılış
|: 8,7800
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|Önceki Kapanış
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8,8470
En Düşük
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|Açılış
|: 467,30
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|Önceki Kapanış
|: 464,84
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472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler18:00
|LUKSK
|24,86
|2.523.588
|% 10,00
|
|KUYAS
|2,86
|64.516.504
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,73
|56.245.321
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.918.373
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,11
|25.130.352
|% 9,99
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|RALYH
|6,02
|16.996.602
|% -9,88
|
|ULAS
|2,88
|61.958.801
|% -9,72
|
|SISE
|6,19
|1.112.632.039
|% 2,48
|
|ASELS
|16,80
|916.274.925
|% 3,45
|
|GARAN
|6,87
|794.196.039
|% 1,63
|
|PETKM
|3,96
|715.742.425
|% 1,28
|
|KRDMD
|3,00
|702.444.358
|% -1,64
|
|EKGYO
|1,77
|475.945.091
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,00
|702.444.358
|% -1,64
|
|PETKM
|3,96
|715.742.425
|% 1,28
|
|SISE
|6,19
|1.112.632.039
|% 2,48
|
|GSRAY
|3,17
|464.629.339
|% 2,26
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3635
|7,3688
|% 0,31
|
|Euro
|8,8062
|8,8176
|% 0,52
|
|Sterlin
|9,8538
|9,9032
|% 0,64
|
|Frank
|8,0671
|8,1157
|% -0,38
|
|Riyal
|1,9538
|1,9636
|% 0,04
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|9,42
|
|Altın Gr.
|465
|466
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|28,48
|28,51
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|0,04
|
|B. Petrol
|46,14
|46,14
|0,86
|