***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.01.2021 16:40
***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.01.2021
İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, şirketimiz Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (On Beş Milyar Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde,Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897157
BIST
16:551.481
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465,76
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler16:55
|DGGYO
|9,24
|5.421.969
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.675.174
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|SNKRN
|31,76
|1.268.748
|% 9,97
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.564.169
|% -9,99
|
|GUBRF
|69,75
|2.483.441.977
|% -9,94
|
|EKGYO
|2,39
|3.173.565.293
|% 1,70
|
|GUBRF
|69,75
|2.483.441.977
|% -9,94
|
|PETKM
|5,16
|1.722.820.541
|% 3,61
|
|GARAN
|10,09
|1.611.783.920
|% -2,23
|
|KOZAL
|105,20
|1.514.700.277
|% -1,03
|
|EKGYO
|2,39
|3.173.565.293
|% 1,70
|
|PETKM
|5,16
|1.722.820.541
|% 3,61
|
|KARSN
|3,57
|1.010.640.709
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,04
|767.584.938
|% -0,98
|
|ISGYO
|2,69
|709.375.172
|% -3,58
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4260
|7,4311
|% 0,12
|
|Euro
|9,1081
|9,1172
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,0243
|10,0745
|% -0,11
|
|Frank
|8,3824
|8,4329
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9683
|1,9782
|% -0,18
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.949
|1.949
|5,12
|
|Altın Gr.
|464
|464
|0,17
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.113
|19,00
|
|Tam
|3.059
|3.138
|32,26
|
|Yarım
|1.478
|1.518
|15,61
|
|Çeyrek
|741
|759
|7,80
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,39
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|51,76
|51,76
|0,67
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