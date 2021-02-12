***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.02.2021 16:40
***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanına İlişkin Bilgilendirme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.02.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.02.2022
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909362
BIST
16:591.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -6,27
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
16:597,0397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0139
|Açılış
|: 7,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0087
16:598,5098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0277
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4862
16:59410,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,78
|Açılış
|: 410,70
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler16:59
|AVGYO
|5,39
|19.802.626
|% 10,00
|
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|92.729.674
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|25.688.819
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|46.672.962
|% 9,98
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|136.927.893
|% -9,98
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|KOZAL
|142,00
|2.143.244.277
|% 3,88
|
|SASA
|33,78
|1.360.528.320
|% 7,92
|
|GARAN
|10,01
|1.275.326.897
|% 0,70
|
|ESEN
|41,36
|732.023.326
|% -1,66
|
|SISE
|7,66
|681.594.037
|% -1,29
|
|EKGYO
|2,53
|619.462.586
|% -1,17
|
|TSKB
|1,75
|287.501.606
|% -1,13
|
|DOHOL
|3,61
|576.085.347
|% -1,63
|
|GARAN
|10,01
|1.275.326.897
|% 0,70
|
|ODAS
|4,06
|476.501.562
|% -1,69
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0355
|7,0397
|% 0,20
|
|Euro
|8,5028
|8,5098
|% -0,32
|
|Sterlin
|9,6739
|9,7224
|% -0,04
|
|Frank
|7,8389
|7,8861
|% -0,31
|
|Riyal
|1,8694
|1,8787
|% 0,11
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|-8,08
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-43,00
|
|Tam
|2.718
|2.787
|-40,59
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|-19,63
|
|Çeyrek
|659
|674
|-9,82
|
|Gümüş.Ons
|27,07
|27,10
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,01
|
|B. Petrol
|61,09
|61,09
|-0,05
|
Seans Raporu
16:59
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17:14ALKA
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 20.90 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 168 adet işlem
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17:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TAVHL, PETKM
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17:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, ISCTR
-
17:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, KRGYO, KONTR, AVGYO, GEDIK, VAKFN, INVEO, IDGYO, NIBAS, DARDL
-
17:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DIRIT, TGSAS, EKIZ, TACTR