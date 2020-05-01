***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.05.2020 01:28
***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 2.000.000.000.-TL (İki Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2020 tarih ve 18/406 sayılı kararı ile onaylandığı 03.04.2020 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere Sermaye Piyasası Kurul'ndan almış olduğumuz 200.000.000 TL tutarlı tertip ihraç onayı kapsamında, talep toplama tarihleri 28-29 Nisan 2020 ve vade başlangıç tarihi 30 Nisan 2020 olan, 63 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı 200.000.000 TL tutarlı kira sertifikası ihracımız gerçekleşirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842097
BIST
18:05101.110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -485,22
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
18:056,9914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9920
En Düşük
6,9826
18:057,6558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0089
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,6626
En Düşük
7,6365
18:05378,49
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -4,34
|Açılış
|: 378,26
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|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
377,99
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|35.878.065
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|53.587.772
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|55.304.570
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|968.369
|% 10,00
|
|MAALT
|76,55
|10.836.434
|% 9,99
|
|DEVA
|16,20
|17.348.969
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.407.439
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|15.034.417
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|201.341
|% -10,00
|
|PETUN
|27,56
|30.716.402
|% -9,99
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% -0,83
|
|THYAO
|10,69
|793.116.421
|% 0,66
|
|ASELS
|27,14
|678.298.736
|% -0,95
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 5,51
|
|PETKM
|3,55
|546.677.502
|% -1,39
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 5,51
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% -0,83
|
|ADESE
|1,46
|273.837.056
|% -5,19
|
|YKBNK
|2,10
|346.471.910
|% -1,41
|
|ODAS
|1,79
|276.334.038
|% -3,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7740
|8,8180
|% 1,54
|
|Frank
|7,2096
|7,2531
|% 1,42
|
|Riyal
|1,8548
|1,8641
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.689
|1,87
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-4,57
|
|Cumhuriyet
|2.423
|2.483
|-28,90
|
|Tam
|2.486
|2.544
|-29,60
|
|Yarım
|1.211
|1.244
|-14,50
|
|Çeyrek
|608
|622
|-7,20
|
|Gümüş.Ons
|14,93
|14,97
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,72
|26,72
|0,05
|
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