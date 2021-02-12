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***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.02.2021 16:39



***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (On Beş Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vedelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya sunulmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçları için 11.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 11/02/2021 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ve yurt içinde kira sertifikası ihracımız ile ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Yetkili Organ Karar Tarihi                  11.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı                           15.000.000.000
Para Birimi                                      TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü                 Kira Sertifikası
Satış Türü                                      Tahsisli-Nitelikli Yatırmcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı                            Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi                          11.01.2021
SPK Başvuru Sonucu                      ONAY
SPK Onay Tarihi                              11.02.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi      11.02.2022
Kamuoyunun bilgisine sunarız





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909361


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Tam 2.712 2.783 -44,56  
Yarım 1.311 1.346 -21,55  
Çeyrek 658 673 -10,78  
Gümüş.Ons 26,98 27,01 -0,02  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 -0,00  
B. Petrol 60,91 60,91 -0,23  
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