***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2021 16:51
***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. 2020 yılı olağan genel kurulu 19/03/2021 tarihinde yapılmıştır.
Genel Kurula ilişkin tutanak ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919766
BIST
18:051.379
En Yüksek
|Değişim
|: -9,79%
|| -149,74
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.379
18:057,9223
En Yüksek
|Değişim
|: 9,83%
|| 0,7092
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
18:059,5216
En Yüksek
|Değişim
|: 10,84%
|| 0,9313
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
18:05443,05
En Yüksek
|Değişim
|: 9,44%
|| 38,22
|Açılış
|: 443,05
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|31,32
|106.955.432
|% 9,97
|
|AVHOL
|9,28
|18.522.785
|% 9,95
|
|BJKAS
|5,92
|853.572.916
|% 0,51
|
|DOCO
|614,50
|121.512.100
|% 0,41
|
|ISATR
|270.000,00
|270.000
|% 0,00
|
|ADESE
|2,70
|9.697.112
|% -10,00
|
|AKSUE
|5,85
|1.767.570
|% -10,00
|
|ARDYZ
|49,50
|30.772.129
|% -10,00
|
|ALKA
|16,47
|3.834.659
|% -10,00
|
|BRKSN
|10,53
|1.555.403
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.136.596.972
|% -9,93
|
|FROTO
|205,60
|1.062.233.058
|% -9,98
|
|EREGL
|14,71
|1.022.648.412
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,92
|853.572.916
|% 0,51
|
|SISE
|6,93
|805.197.060
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,89
|416.515.439
|% -10,00
|
|IHLAS
|0,76
|124.385.804
|% -9,52
|
|GARAN
|7,98
|1.136.596.972
|% -9,93
|
|BJKAS
|5,92
|853.572.916
|% 0,51
|
|SISE
|6,93
|805.197.060
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9062
|7,9223
|% 9,83
|
|Euro
|9,4332
|9,5216
|% 10,84
|
|Sterlin
|10,9582
|11,0132
|% 9,88
|
|Frank
|8,5538
|8,6053
|% 10,63
|
|Riyal
|2,1115
|2,1221
|% 10,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-9,56
|
|Altın Gr.
|442
|442
|37,64
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,68
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|0,46
|
|B. Petrol
|64,92
|64,92
|0,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -158, 1 kaybederek (% -9.94 ) 1, 433
-
17:58XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 8 altında . İşlem hacmi 16, 453.00 milyon TL de
-
17:53XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 83 altında . İşlem hacmi 16, 405.00 milyon TL de
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, KOZAL, BIMAS
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, DOHOL, YKBNK