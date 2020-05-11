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***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

11.05.2020 14:04
GÜNCEL HABERLER



***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Kurucu Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 02.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEVKS72017
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.04.2020
Satışa Başlanma Tarihi 28.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.07.2020 01.07.2020 02.07.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.07.2020 01.07.2020 02.07.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844075


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 12,78 20.870 % 10,02  
DAGHL 3,74 8.678.657 % 10,00  
DEVA 15,84 10.184.011 % 10,00  
DAGI 2,97 8.608.676 % 10,00  
AYES 2,64 26.994 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6914 8,7350 % -0,82  
Frank 7,2511 7,2948 % -0,22  
Riyal 1,8786 1,8880 % -0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.702 1.702 -0,47  
Altın Gr. 388 388 -0,32  
Cumhuriyet 2.499 2.549 -19,90  
Tam 2.573 2.615 -20,40  
Yarım 1.255 1.278 -10,00  
Çeyrek 626 639 -5,00  
Gümüş.Ons 15,49 15,52 0,05  
Gümüş Gr. 3,53 3,54 0,01  
B. Petrol 31,16 31,16 0,19  
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