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***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

01.09.2020 16:47
GÜNCEL HABERLER


u Karar Tarihi 17.02.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 250.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 01.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEVKSA2022
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 31.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 01.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 01.12.2020 30.11.2020 01.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.12.2020 30.11.2020 01.12.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872651


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DOGUB 4,73 57.402.923 % 10,00  
KUYAS 2,86 64.795.646 % 10,00  
YONGA 28,60 553.045 % 10,00  
PKENT 1.028,50 5.918.373 % 10,00  
LUKSK 24,86 2.529.580 % 10,00  
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Frank 8,0822 8,1309 % -0,19  
Riyal 1,9583 1,9681 % 0,26  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.974 1.975 6,63  
Altın Gr. 468 468 3,12  
Cumhuriyet 3.100 3.147 11,00  
Tam 3.085 3.163 12,01  
Yarım 1.491 1.530 5,80  
Çeyrek 748 765 2,91  
Gümüş.Ons 28,46 28,50 0,35  
Gümüş Gr. 6,73 6,74 0,09  
B. Petrol 45,97 45,97 0,69  
Seans Raporu 18:05
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