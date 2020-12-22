***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
22.12.2020 16:06
***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDEVKS62117 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 2. Dönemsel Getiri Oranının Belirlenmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Kurucu Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 29.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 369
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEVKS62117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.06.2020
Satışa Başlanma Tarihi 24.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 25.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.09.2020 23.09.2020 24.09.2020 8,87282 2.212.129,95 Evet
2 24.12.2020 23.12.2020 24.12.2020 10,95216
3 25.03.2021 24.03.2021 25.03.2021
4 29.06.2021 28.06.2021 29.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.06.2021 28.06.2021 29.06.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Değişken getirili ve 4 dönemsel kira ödemeli kira sertifikalarının her bir kira ödemesine baz teşkil edecek "Yıllıklandırılmış Brüt Basit Getiri Oranı" belirlenirken Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin (Emlak Katılım) dönem bitiş tarihinden 2 iş günü önce gün sonunda açıklanan ve kira ödeme tarihinden bir önceki iş günü için geçerli olan 1 aylık referans katılma havuzu, 90/10 kar paylaşım oranı üzerinden, brüt getiri oranı dikkate alınmaktadır. Kira sertifikası ihracında referans alınacak, 90/10 kar paylaşım oranı üzerinden, 1 aylık katılma havuzunun yıllık basit brüt getirisi Emlak Katılım'ın internet sitesinde günlük olarak yayınlanmaktadır. 24/06/2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRDEVKS62117 ISIN kodlu kira sertifikasının 2. kira getirisine ilişkin yıllık basit brüt getiri oranı %10,95216 olarak belirlenmiş olup, 91 günlük dönemsel getiri oranı ise %2,73054 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894226
BIST