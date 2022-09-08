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***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

08.09.2022 17:22
***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildiri

TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 07.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 08.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.11.2022 09.11.2022 10.11.2022 3,19315
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.11.2022 09.11.2022 10.11.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) 11.05.2022 Evet

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Fon Kullanıcı Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) 11.05.2022 Evet





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061599


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GRNYO 4,51 2.779.832 % 10,00  
VAKBN 11,78 1.234.068.749 % 9,99  
YONGA 26,90 615.162 % 9,98  
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Cumhuriyet 6.728 6.830 -6,00  
Tam 6.751 6.824 -71,00  
Yarım 3.289 3.336 -32,00  
Çeyrek 1.650 1.667 -20,00  
Gümüş.Ons 18,42 18,45 -0,02  
Gümüş Gr. 10,80 10,81 -0,01  
B. Petrol 88,72 88,72 0,72  
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