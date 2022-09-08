***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 07.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 07.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 08.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.11.2022 09.11.2022 10.11.2022 3,19315Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.11.2022 09.11.2022 10.11.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) 11.05.2022 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) 11.05.2022 Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061599BIST