***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Barbaros Mah. Begonya Sok. No: 9/A Ataşehir / İSTANBULİnternet Adresi www.emlakkatilimvks.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo@emlakkatilimvks.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksBarbaros Mah. Begonya Sok. No: 9/A Ataşehir / İSTANBUL +90(216)266 26 26Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEsma Karabulut +90(216) 275 25 31 esma.karabulut@emlakbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı 207720, 307497, 602910Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirket münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur.Şirket, kira sertifikası ihracı ile fon topladığı yatırımcıların vekili sıfatıyla, amacı doğrultusunda başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütür:Her türlü varlık ve hakları kaynak kuruluştan devralmak ve bunları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralamak, Kaynak kuruluşa ait varlık veya hakları mülkiyet devri olmaksızın, vade boyunca kiralamak da dahil olmak üzere kendi lehine yönetilmesini konu alan sözleşmeler düzenlemek, Varlık veya hakların Şirket tarafından satın alınarak III-61.1 sayılı Tebliğ?de belirtilen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satılması yoluyla varlık veya hak alımının finansmanını sağlamak, Bir ortak girişime ortak olmak, Şirket?in iş sahibi sıfatıyla taraf olduğu eser sözleşmesi veya amaca uygun sair sözleşmeler kapsamında eserin meydana getirilmesini sağlamak, eseri kiralamak veya satmak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak, İhraca dayanak varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek, Sahip olduğu varlık ve hakları, yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olağan ifası amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlık ve haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla fon kullanıcıları, kaynak kuruluşlar, aracı kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek, Doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını veya risklerini teminatlandırmak için her türlü ipotek, rehin ve sair ayni ve şahsi teminatları almak bu amaçla sair bilcümle hukuki muamelelerde bulunmak, Kira sertifikası sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikası sahipleri yararına kendi lehine ipotek, rehin almak.Şirketin Süresi SüresizPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıKira Sertifikası 07.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım PazarıOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıKira Sertifikası 2000000000 TRY Yurtiçi 26.03.2020 26.03.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş 50000 TRY 100TOPLAM 50000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviABDULLAH ERDEM CANTİMUR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir 27.09.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Üye DeğilMEHMET NURİ YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 27.09.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi THY Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilNEVZAT BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 16.03.2020 İcrada Görevli Genel Müdür - Bağımsız Üye DeğilBAYRAM GÜRBÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.09.2020 İcrada Görevli Muhasebe ve Vergi Müdürü - Bağımsız Üye DeğilNECİP DÜZENER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.09.2019 İcrada Görevli Değil Hazine Kontrol Yönetmeni - Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844077BIST