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***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.05.2020 14:05
GÜNCEL HABERLER



***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Barbaros Mah. Begonya Sok. No: 9/A Ataşehir / İSTANBUL
İnternet Adresi www.emlakkatilimvks.com.tr

Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@emlakkatilimvks.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Barbaros Mah. Begonya Sok. No: 9/A Ataşehir / İSTANBUL +90(216)266 26 26

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Esma Karabulut +90(216) 275 25 31 esma.karabulut@emlakbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı 207720, 307497, 602910

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirket münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur.
Şirket, kira sertifikası ihracı ile fon topladığı yatırımcıların vekili sıfatıyla, amacı doğrultusunda başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütür:
Her türlü varlık ve hakları kaynak kuruluştan devralmak ve bunları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralamak, Kaynak kuruluşa ait varlık veya hakları mülkiyet devri olmaksızın, vade boyunca kiralamak da dahil olmak üzere kendi lehine yönetilmesini konu alan sözleşmeler düzenlemek, Varlık veya hakların Şirket tarafından satın alınarak III-61.1 sayılı Tebliğ?de belirtilen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satılması yoluyla varlık veya hak alımının finansmanını sağlamak, Bir ortak girişime ortak olmak, Şirket?in iş sahibi sıfatıyla taraf olduğu eser sözleşmesi veya amaca uygun sair sözleşmeler kapsamında eserin meydana getirilmesini sağlamak, eseri kiralamak veya satmak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak, İhraca dayanak varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek, Sahip olduğu varlık ve hakları, yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olağan ifası amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlık ve haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla fon kullanıcıları, kaynak kuruluşlar, aracı kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek, Doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını veya risklerini teminatlandırmak için her türlü ipotek, rehin ve sair ayni ve şahsi teminatları almak bu amaçla sair bilcümle hukuki muamelelerde bulunmak, Kira sertifikası sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikası sahipleri yararına kendi lehine ipotek, rehin almak.

Şirketin Süresi Süresiz

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 07.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Kira Sertifikası 2000000000 TRY Yurtiçi 26.03.2020 26.03.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş 50000 TRY 100
TOPLAM 50000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABDULLAH ERDEM CANTİMUR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir 27.09.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Üye Değil
MEHMET NURİ YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 27.09.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi THY Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
NEVZAT BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 16.03.2020 İcrada Görevli Genel Müdür - Bağımsız Üye Değil
BAYRAM GÜRBÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.09.2020 İcrada Görevli Muhasebe ve Vergi Müdürü - Bağımsız Üye Değil
NECİP DÜZENER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.09.2019 İcrada Görevli Değil Hazine Kontrol Yönetmeni - Bağımsız Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844077


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Çeyrek 626 639 -5,10  
Gümüş.Ons 15,50 15,55 0,07  
Gümüş Gr. 3,53 3,53 0,01  
B. Petrol 31,27 31,27 0,30  
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